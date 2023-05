Zełenski przyleciał do Wielkiej Brytanii. W tle decyzja o przekazaniu dronów o zasięgu ponad 200 km

Zobacz wideo Zełenski zwrócił się do Rosjan: Trzymajcie się z dala od naszej ziemi, naszej duszy i naszej kultury

Prezydent Ukrainy spotka się z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem. "Dzisiaj - Londyn. Wielka Brytania jest liderem, jeśli chodzi o rozszerzanie naszych możliwości na ziemi i w powietrzu. Ta współpraca będzie kontynuowana. Spotkam się z moim przyjacielem Rishim. Będziemy prowadzić merytoryczne negocjacje twarzą w twarz" - przekazał w poniedziałek w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca ma poinformować brytyjskiego premiera o rozmowach, które odbył w Niemczech i Francji. Poruszony ma zostać także temat szczytów: Rady Europy w Islandii i G7 w Japonii. Przywódcy mają także porozmawiać na temat potrzeb militarnych Ukrainy. Szef rządu Wielkiej Brytanii ma potwierdzić dostarczenie Kijowowi pocisków obrony powietrznej i bezzałogowców o zasięgu ponad 200 kilometrów. - To jest kluczowy moment w oporze Ukrainy wobec strasznej wojny z agresją, której nie wybrali ani nie sprowokowali - powiedział w poniedziałek Rishi Sunak. Dodał, że "dlatego Wielka Brytania podtrzymuje wsparcie dla Ukrainy - od czołgów po szkolenia, amunicję i pojazdy opancerzone".

Prezydent Ukrainy z wizytą we Francji i w Niemczech

Wołodymyr Zełenski kontynuuje podróż po stolicach europejskich. W niedzielę spotkał się w Paryżu z Emmanuelem Macronem. Pałac Elizejski poinformował po rozmowach, że Francja dostarczy Ukrainie kolejne pojazdy opancerzone i lekkie czołgi. Paryż zapowiedział też zwiększenie wsparcia humanitarnego i kontynuowanie szkoleń ukraińskich żołnierzy.

Przed wizytą we Francji prezydent Ukrainy był także we Włoszech i Niemczech. Podczas wizyty w Akwizgranie Wołodymyr Zełenski i naród ukraiński otrzymali Międzynarodową Nagrodą Karola Wielkiego. Ukraińcy zostali wyróżnieni między innymi za obronę wolności, demokracji i wartości europejskich.

Przypomnijmy, w listopadzie ubiegłego roku premier Wielkiej Brytanii udał się z wizytą do Kijowa. - Przedyskutowaliśmy różnorodne kwestie, ważne dla obu naszych krajów i dla bezpieczeństwa światowego. Poinformowałem pana premiera o skutkach rosyjskich ataków rakietowych. Na dzisiaj uszkodziły 50 procent ukraińskiego systemu elektroenergetycznego. To nie jest ostatnia zbrodnia rosyjska. To odzwierciedlenie cynicznej rosyjskiej polityki antyludzkiej, antyeuropejskiej - mówił wówczas Zełenski. "Omówiliśmy najważniejsze kwestie zarówno dla naszych krajów, jak i dla bezpieczeństwa globalnego" - poinformował prezydent w komunikacie zamieszczonych w mediach społecznościowych. Podkreślił również, że od pierwszych dni inwazji rosyjskiej "Ukraina i Wielka Brytania były silnymi sojusznikami".

