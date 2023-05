Prigożyn chciał ujawnić Ukrainie pozycje rosyjskich wojsk. Wyciekły dokumenty wywiadu USA

Pod koniec stycznia 2023 roku Grupa Wagnera ponosiła w Ukrainie ogromne straty, o czym świadczyła m.in. analiza zdjęć satelitarnych, które zostały przedstawione przez "New York Timesa". Wskazywano wówczas na ok. 170 grobów na obszarze cmentarza, na którym chowani byli bojownicy grupy Jewgienija Prigożyna (część bojowników mogła zostać też skremowana). Miało to stanowić niemal siedmiokrotny wzrost w porównaniu ze zdjęciami satelitarnymi sprzed dwóch miesięcy. To właśnie w tym czasie Prigożyn miał przedstawić Ukrainie nietypową propozycję.

Prigożyn kontaktował się z ukraińskim wywiadem. Chciał zdradzić pozycje rosyjskich wojsk

Z rzekomych dokumentów amerykańskiego wywiadu, które wyciekły do sieci i zostały omówione przez "Washington Post", wynika, że Jewgienij Prigożyn miał obiecać, że zdradzi Kijowowi informacje na temat pozycji rosyjskich wojsk, które armia Ukrainy mogłaby wykorzystać do ataku na ich pozycje. W zamian miał oczekiwać, że Ukraińcy wycofają się z Bachmutu i pozycji wokół miasta.

Oferta od Prigożyna miała wpłynąć poprzez jego kontakty w dyrekcji wywiadu wojskowego Ukrainy. Jak wskazuje "Washington Post", zgodnie z dokumentami wywiadu szef Grupy Wagnera utrzymywał z nimi tajne kontakty w czasie wojny. Informacje o tym, że Prigożyn kilkukrotnie kontaktował się z ukraińskim wywiadem wojskowym, potwierdziło dwóch ukraińskich urzędników. Jeden z nich przekazał, że oferta w sprawie Bachmutu była przedkładana kilka razy, jednak Kijów ją odrzucił ze względu na brak zaufania i wątpliwości co do szczerości intencji szefa Grupy Wagnera. Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla "Washington Post" w tym miesiącu nie potwierdzał kontaktów z Prigożynem. Wskazywał, że to "kwestia wywiadu wojskowego".

Dodatkowo z dokumentów, które pojawiły się w sieci, wynika, że Prigożyn w trakcie jednego z kontaktów miał przekonywać o problemach rosyjskiej armii z dostawami amunicji. Miał też doradzać Ukraińcom, by napierali w stronę (nielegalnie anektowanego w 2014 r.) Krymu, bo morale żołnierzy miało być niskie. Kreml nie odpowiedział na prośbę dziennika o komentarz w sprawie. Ponadto z opublikowanych dokumentów miały płynąć sugestie, jakoby Kijów podejrzewał, że Kreml zdaje sobie sprawę z kontaktów Prigożyna z Ukraińcami.

Wojna w Ukrainie. Spięcia między Prigożynem a władzami Rosji

Napięcia między Prigożynem a dowództwem rosyjskich wojsk da się odczuć od jakiegoś czasu. Na początku maja szef Grupy Wagnera opublikował nagranie, na którym przeklinał i wzywał do dostarczenia amunicji swoim najemnikom. Ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu i szefowi Sztabu Generalnego zarzucał natomiast "pławienie się w luksusach". Groził też, że Grupa Wagnera wycofa się z Bachmutu, co byłoby kolejną dużą porażką dla Rosji. Najemników jednak nie wycofał, twierdząc, że dostał amunicję, po czym znów twierdził, że wsparcia nie otrzymał. Oskarżał też rosyjskich żołnierzy o ucieczkę, podczas gdy oni przekonywali, że to wagnerowcy uciekli pierwsi. Więcej na ten temat w tekście: Prigożyn ostro o rosyjskich żołnierzach: Uciekają z Bachmutu. "Natychmiast przestańcie kłamać".