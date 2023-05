"Według niektórych naszych źródeł Alaksandr Łukaszenka ma 'infekcyjno-alergiczne zapalenie mięśnia sercowego'. Krótko mówiąc: ma chore serce" - poinformował w niedzielę na Twitterze Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista i szef Narodowego Zarządu Antykryzysowego (NAU).

Doniesienia o chorobie Łukaszenki potwierdziła rosyjska Duma Państwowa, ale nie sprecyzowała, na co choruje białoruski dyktator. - Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, w każdym razie to nie jest COVID. Po prostu zachorował - powiedział cytowany przez Radio Swoboda Konstantin Zatulin, pierwszy zastępca przewodniczącego komisji Dumy Państwowej ds. Wspólnoty Niepodległych Państw. - Pomimo choroby (Łukaszenka - red.) uznał za swój obowiązek przyjechać do Moskwy (9 maja, na defiladę z okazji Dnia Zwycięstwa - red.), a następnie wieczorem tego samego dnia poprowadzić wydarzenia w Mińsku (Łukaszenka wtedy nie przemawiał - red.). Prawdopodobnie potrzebuje odpoczynku. To wszystko - dodał deputowany.

Jak wskazały białoruskie media, Łukaszenka nie pojawił się na niedzielnych uroczystościach w Mińsku z okazji Dnia Flagi, Herbu i Hymnu. Przemówienie w imieniu głowy państwa odczytał premier Raman Hałouczenka. "Dziś święto flagi Łukaszenki. I znowu nieobecny na ceremonii. To pierwszy raz od 29 lat, kiedy uzurpator nie pojawił się publicznie przez tyle dni. Jego obecne miejsce pobytu jest nieznane" - wskazał Łatuszka na Twitterze 14 maja.

"Fakt, że to jemu powierzono wystąpienie na uroczystości, a nie szefowej niższej izby parlamentu Natalli Kaczanawej czy synowi Łukaszenki, Mikołajowi, może wskazywać, kto przejąłby stery władzy w przypadku, gdyby Łukaszenka dzisiaj odszedł" - stwierdził niezależny dziennik "Nasza Niwa".

Dzień wcześniej, w sobotę 13 maja wieczorem Alaksandr Łukszenka trafił rzekomo do szpitala. "Na całej trasie rozstawiono siły bezpieczeństwa. Kawalkada ruszyła w drogę powrotną dwie godziny później" - podało Radio Swoboda. Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) zauważył z kolei, że białoruskie biuro prezydenckie wciąż nie zaktualizowało harmonogramu. Ostatni wpis dodano 10 maja.