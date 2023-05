Wołodymyr Zełenski przyjechał do Berlina. Mimo konwencji PiS, w Niemczech pojawi się też Morawiecki

Prezydent Ukrainy przyjechał w niedzielę do Niemiec, by rozmawiać z tamtejszymi politykami. To pierwsza jego wizyta w Niemczech od inwazji Rosji. Wołodymyr Zełenski przyjmie też nagrodę im. Karola Wielkiego. Na wydarzeniu z tej okazji przemówienie ma wygłosić również Mateusz Morawiecki, który pojechał do Niemiec mimo trwającej konwencji programowej PiS.

