Wołodymyr Zełenski spotkał się z papieżem. "Nie może być równości między ofiarą a agresorem"

Zobacz wideo Skrót spotkania Tuska. Błaszczak nazwany "tchórzem", PiS "patologią", a wyborcy PiS-u "chleją"

Około 40 minut trwała rozmowa prezydenta Ukrainy Wołodmyr Zełenskiego z papieżem Franciszkiem w Watykanie. "Dziękuję za tę wizytę"- miał powiedzieć Franciszek na powitanie, na co prezydent Ukrainy odpowiedział: "To wielki zaszczyt". Wołodymyr Zełenski skłonił głowę i położył rękę na sercu.

REKLAMA

Rosja. Śmigłowiec i myśliwiec Su-34 runęły tuż przy granicy z Ukrainą

Wołodymyr Zełenski w Watykanie. Spotkał się z papieżem Franciszkiem

Papież zapewnił o swojej nieustannej modlitwie o pokój na Ukrainie. Podkreślił w szczególności pilną potrzebę "gestów człowieczeństwa" wobec niewinnych ofiar konfliktu. Prezydent Ukrainy powiedział, że niezbędne jest kontynuowanie działań humanitarnych na rzecz ludności. Papież podarował Wołodymyrowi Zełenskiemu gałązkę oliwną, rzeźbę z brązu, - jak podano- na znak pojednania między Niebem a Ziemią. Prezydent Ukrainy wręczył papieżowi ikonę z wizerunkiem Matki Boskiej, namalowaną na resztkach kamizelki kuloodpornej. Audiencja odbyła się w sali przy Auli Pawła VI.

Łukaszenka ciężko chory czy otruty? Dlaczego dyktator Białorusi zniknął?

"Spotkałem się z papieżem Franciszkiem. Jestem wdzięczny za jego osobiste zainteresowanie tragedią milionów Ukraińców. Mówiłem o dziesiątkach tysięcy deportowanych dzieci. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby wróciły do domu. Ponadto prosiłem o potępienie zbrodni na Ukrainie, ponieważ nie może być równości między ofiarą a agresorem" - napisał Zełenski po spotkaniu. "Mówiłem też o naszej Formule Pokoju jako o jedynej skutecznej drodze do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju. Zaproponowałem przystąpienie do jego realizacji"- dodał.

Giorgia Meloni: Ukraina może liczyć na nasze całkowite wsparcie

Wcześniej tego dnia ukraiński przywódca spotkał się z premierką Włoch Giorgią Meloni. Spotkanie w Rzymie trwało półtorej godziny, pół godziny więcej niż planowano. Podczas konferencji prasowej Giorgia Meloni powiedziała, że wspieranie Ukrainy w wojnie z Rosją to inwestycja w pokojową przyszłość Europy. - Ukraina jest ofiarą brutalnej, niesprawiedliwej agresji Rosji. Zapewniliśmy prezydenta Zełenskiego o naszym całkowitym poparciu tak długo, jak będzie to potrzebne i dłużej- mówiła. Szefowa rządu podkreśliła, że chodzi również o wsparcie militarne. Powiedziała, że Włochy wspierają ukraińskie wysiłki na rzecz przynależności do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że przybył do Rzymu, by podziękować Włochom za pomoc udzielaną Ukrainie.