Jednostka o długości 30 metrów i szerokości trzech metrów została znaleziona na Pacyfiku z trzema tonami kokainy na pokładzie - poinformowała marynarka wojenna Kolumbii. Narkotyki miały wartość około 103 milionów dolarów.

Kolumbia. Służby przechwyciły największy do tej pory "narco sub"

Do zatrzymania doszło we wtorek w drodze do Ameryki Środkowej na jednej z najczęstszych tras przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych, które są największym na świecie konsumentem kolumbijskiej kokainy. Zatrzymana załoga to Kolumbijczycy w wieku 45, 54 i 63 lata, którzy twierdzą, że zostali zmuszeni to tego przez organizację zajmującą się handlem narkotykami.

Od 1993 roku kolumbijska marynarka wojenna przejęła 228 takich półzanurzalnych łodzi. Tamtejsze prawo przewiduje karę do 14 lat więzienia za posiadanie i używanie łodzi takiego typu.

