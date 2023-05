Krwawa kampania prezydencka w Turcji. Wyborcy rzucają kamieniami i atakują kandydatów

W czasie trwającej w Turcji kampanii prezydenckiej odnotowuje się poważne akty przemocy w całym kraju - dochodzi do bezpośrednich ataków fizycznych, kandydaci i ich współpracownicy obrzucani są kamieniami. Może się do tego przyczyniać retoryka polityczna, skłaniająca do przemocy.



Niespokojne ostatnie dni kampanii prezydenckiej w Turcji

Jak przekazuje telewizja Al Jazeera, retoryka kandydatów może mieć znaczący wpływ na zachowanie wyborców w Turcji. Devlet Bahceli, szef Partii Ruchu Nacjonalistycznego (MHP), popierający obecny rząd, określił opozycję jako "zdrajców, którzy otrzymają dożywocie albo kule w ich ciałach".

Savci Sayan, kandydat do parlamentu z ramienia Partii Sprawiedliwości i Rozwoju Erdogana (Partii AK) w Izmirze (zachodnia Turcja) przekazał, że jego autobus wyborczy został zaatakowany przez zwolenników opozycji 8 maja wieczorem. Z relacji polityka wynika, że szyby w pojeździe zostały wybite, a jeden z jego doradców został uderzony kamieniem, gdy autobus mijał kawiarnię z plakatami popierającymi opozycyjną Republikańską Partię Ludową (CHP) - informuje telewizja Al Jazeera. Według parlamentarzystki CHP z Izmiru Sevdy Erdan Kilic to Sayan oraz jego zwolennicy zaatakowali kawiarnię. - Savci Sayan i towarzysząca mu grupa około 30 osób zaatakowali kawiarnię - relacjonowała kobieta.

Do aktów przemocy dochodzi również poza Turcją

Do najpoważniejszego incydentu doszło 7 maja, gdy Ekrem Imamoglu z CHP przemawiał do wyborców z dachu swojego autobusu wyborczego w Erzurum na wschodzie Turcji. Imamoglu został obrzucony kamieniami. Zespół jego współpracowników trzymał parasole, aby uchronić go od ataków. 17 osób wymagało pomocy ratowników medycznych. Zatrzymano około 20 osób. W zeszłym miesiącu podczas kampanii w mieście Cukurova w południowej prowincji Adana pewien mężczyzna strzelał z karabinu maszynowego do biura partii AK. Do przemocy dochodzi również poza Turcją. We Francji w lokalu wyborczym w Marsylii doszło do starć między wyborcami. Policja użyła gazu łzawiącego. Cztery osoby trafiły do szpitala. Natomiast w Amsterdamie doszło do bójki podczas głosowania.

Kemal Kilicdarogl, przewodniczący CHP, wezwał swoich zwolenników do pozostania w domach w przypadku jego zwycięstwa. - Kiedy wygramy w noc wyborczą, nikt nie powinien wychodzić na ulice. Każdy powinien siedzieć w domu. Nieznani, uzbrojeni ludzie mogą wyjść na ulice. Musimy stworzyć środowisko, które na to nie pozwoli - przekazał Kilicdarogl.

Według najnowszych sondaży obecny prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan może stracić funkcję. Jego największym przeciwnikiem jest Kemal Kilicdarogl.