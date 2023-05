USA nie dostarczą Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu. "Mówiłem miliony razy"

Stany Zjednoczone zadeklarowały, że Biały Dom nie zamierza wysłać rakiet dalekiego zasięgu Ukrainie. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA powiedział, że Amerykanie nie planują zmieniać swojej dotychczasowej polityki w tym zakresie. Na dostarczenie Ukraińcom rakiet Storm Shadow zdecydowała się natomiast Wielka Brytania.

Fot. The U.S. National Archives via Picryl