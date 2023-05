Grupa Wagnera oskarżana o zbrodnie wojenne na cywilach. Ale tym razem nie chodzi o Ukrainę

W piątek w Genewie Biuro Praw Człowieka ONZ opublikowało raport na temat operacji, którą malijskie wojsko przeprowadziło w miejscowości Moura w centralnej części kraju. Jak podano w raporcie, w ciągu pięciu dni zginęło tam około 500 osób. - Są to niezwykle niepokojące doniesienia - przyznał wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka Volker Türk. - Doraźne egzekucje, gwałty i tortury podczas konfliktów zbrojnych są zbrodniami wojennymi i mogą, w zależności od okoliczności, być równoznaczne ze zbrodniami przeciwko ludzkości - podkreślił.

Mali. Żołnierze dokonali zbrodni na ludności cywilnej

Raport miesiącami przygotowywał personel ONZ w Mali. Ustalenia opierają się w dużej mierze na zeznaniach świadków, a także na zdjęciach satelitarnych. Malijski rząd nie dopuścił przedstawicieli organizacji do samej Moury. Oficjalnie władze Mali informują, że w marcu ubiegłego roku została przeprowadzona tam operacja o charakterze antyterrorystycznym.

"Według świadków wojskowy helikopter przeleciał nad wioską, strzelając do ludzi, w tym czasie cztery inne helikoptery wylądowały, a żołnierze wysiedli. Zgromadzili ludzi w centrum wioski, strzelając losowo do tych, którzy próbowali uciec" - opisuje w komunikacie Biuro Praw Człowieka ONZ. W tłumie mieszkańców mieli znajdować się bojownicy organizacji Katiba Macina, którzy otworzyli ogień w kierunku żołnierzy. W kolejnych dniach żołnierze mieli dokonać egzekucji 500 mieszkańców Moury. Dotychczas udało się ustalić dane osobowe 238 osób. W raporcie znalazły się także relacje na temat tortur (bicie, kopanie po głowie czy rażenie prądem), a także gwałtów, których ofiarami padło co najmniej 58 mieszkanek wioski.

Świadkowie relacjonowali ponadto, że malijskim żołnierzom towarzyszyli "uzbrojeni biali mężczyźni", którzy rozmawiali w obcym języku. Mieli oni nadzorować wojskowych. Biuro Praw Człowieka ONZ przekazało, że tożsamość mężczyzn nie jest jasna, ale raport potwierdza doniesienia Reutersa z ubiegłego roku. Agencja przytaczała wówczas relację świadków, którzy także opowiadali o białych, umundurowanych mężczyznach. Język, którym się posługiwali, według mieszkańców brzmiał jak rosyjski. Ponadto, jak przypomina agencja, zachodnie państwa, między innymi Francja, od wielu miesięcy oskarżają Rosję o wysyłanie do Mali najemników z Grupy Wagnera.

Zgromadzenie Narodowe chce wpisania Grupy Wagnera na listę organizacji terrorystycznych

W tym tygodniu francuskie Zgromadzenie Narodowe jednogłośnie przyjęło rezolucję wzywającą rząd i Unię Europejską do wpisania Grupy Wagnera na listę organizacji terrorystycznych. Deputowani oskarżyli rosyjską organizację paramilitarną o dokonywanie zbrodni wojennych w Ukrainie oraz w Afryce. W marcu podobną rezolucję przyjął litewski sejm. Napisano w niej, że wagnerowcy odpowiadają za dezinformację i liczne akty przemocy, tortury, egzekucje, bombardowania obiektów cywilnych nie tylko w Ukrainie, ale też w Syrii, Mali i w wielu afrykańskich krajach. "Grupa Wagnera dopuściła się wielu czynów, które w świetle prawa europejskiego, mogą być uznawane za działania terrorystyczne" - głosi tekst uchwały.

