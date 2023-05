Prigożyn ostro o rosyjskich żołnierzach: Uciekają z Bachmutu. "Natychmiast przestańcie kłamać"

W piątek Jewgienij Prigożyn opublikował na Telegramie list, w którym odpowiada ministrowi obrony Rosji Siergiejowi Szojgu w sprawie przeniesienia rosyjskich wojsk z obszarów Bachmutu. - To oświadczenie, delikatnie mówiąc, jest przebiegłe - stwierdził szef Grupy Wagnera. Zażądał też, aby resort "natychmiast przestał kłamać". Wycofanie się rosyjskich wojsk określił jako "nietaktyczny odwrót" i jego zdaniem była to zwykła ucieczka z frontu, przez co Rosja "tylko dzisiaj [piątek - red.] utraciła pięć kilometrów kwadratowych terytorium pod Bachmutem".

Rosyjskie wojska zaczynają uciekać spod Bachmutu

- Ukraina będzie znajdować się w odległości 500 metrów od Bachmutu, zajmując wszystkie pozycje taktyczne - stwierdził Jewgienij Prigożyn. Przyznał także, że wojska ukraińskie kontrolują teraz drogę z Czasiw Jaru do Bachmutu, czyli tak zwaną "drogę życia", o którą do tej pory toczyły się niezwykle zaciekłe walki. "Droga życia" to trasa o długości około 17 km między zrujnowanym Bachmutem a pobliskim miastem Czasiw Jar w obwodzie donieckim, jest niezwykle istotna dla Ukrainy ze względu na możliwość transportowania zaopatrzenia.

Jednocześnie Prigożyn stwierdził, że najemnicy z Grupy Wagnera kontrolują 95 proc. miasta i walczą tam, gdzie swoje pozycje powinni zajmować żołnierze armii rosyjskiej. - Biorąc pod uwagę trudną sytuację operacyjną, a także wasze wieloletnie doświadczenie w działaniach bojowych, proszę o przybycie na terytorium Bachmutu, które znajduje się pod kontrolą jednostek paramilitarnych Federacji Rosyjskiej, i niezależną ocenę obecnej sytuację" - dodał Prigożyn zapraszając w ten sposób Siergieja Szojgu do epicentrum walk.

Kolejne spięcia między Prigożynem a władzami Rosji

To już kolejne starcie Jewgienija Prigożyna z dowództwem wojska Rosji. 5 maja szef Grupy Wagnera opublikował nagranie, w którym przeklinał i wzywał przedstawicieli rządu Federacji Rosyjskiej do dostarczenia amunicji jego najemnikom. W emocjonalnym filmie, wskazując na zabitych, oświadczył, że za ich śmierć odpowiadają przedstawiciele resortu obrony, którzy nie dostarczyli na czas broni. Zwrócił się także bezpośrednio do ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa, którym zarzucał "pławienie się w luksusach".

Rosjanie w trybie paniki, bo Ukraińcy odbili ciut terenu

Wtedy odgrażał się, że Grupa Wagnera opuści Bachmut 10 maja. Wbrew swoim zapowiedziom nie wycofał najemników, bo rzekomo miał dostać obiecaną amunicję. W tym tygodniu jednak znowu stwierdził, że nie otrzymał - mimo zapewnień - wsparcia od rosyjskiego MON. Oskarżył też konkretnie pododdziały 72. brygady regularnego wojska o ucieczkę z pozycji na skrzydłach miasta, co miało umożliwić sukces ukraińskiej armii. Jej oficerowie twierdzą jednak, że to wagnerowcy uciekali pierwsi, a żołnierze bronili się desperacko do końca. Ewidentnie po stronie Rosjan trwa zaciekła walka wewnętrzna na linii Grupa Wagnera - Ministerstwo Obrony, którą Ukraińcy tylko rozniecają obroną w mieście i kontratakami na skrzydłach.

Na Telegramie pojawiło się nagranie, na którym ma być pokazana wspomniana przez Jewgienija Prigożyna ucieczka rosyjskich żołnierzy. Władze Rosji nazwały ten ruch swoich sił "przegrupowaniem się wojsk".

