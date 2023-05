USA. Youtuber rozbił samolot dla wyświetleń? Wrak ukrywał. Grozi mu do 20 lat więzienia

Trevor Jacob 23 grudnia 2021 roku opublikował na YouTube 12-minutowy filmik "I Crashed My Plane" ("Rozbiłem swój samolot"). Zarejestrował lot z Lompoc w południowej Kalifornii do Mammoth Lakes w górach Sierra Nevada, który zakończył się katastrofą.

REKLAMA

Nagranie do tej pory obejrzało prawie 3 miliony osób. Mężczyźnie poza wyświetleniami przyniosło jednak także sprawę w sądzie.

Zobacz wideo Putin jak Kim Dzong Un! Oto dlaczego woli pancerny pociąg od samolotu

USA. Youtuber utrzymywał, że samolot stracił moc

Dwa dni po publikacji mężczyzna o katastrofie poinformował Narodową Radę Bezpieczeństwa Transportu (NTSB). Śledczy wszczęli dochodzenie. Trevor Jacob zeznał, że samolot stracił moc i nie wie, gdzie znajduje się wrak. Jego wyjaśnienia wzbudziły wątpliwości zarówno funkcjonariuszy, którzy zaczęli podejrzewać, że mężczyzna nigdy nie zamierzał ukończyć swojego lotu, jak i obserwatorów. W komentarzach pod filmem wielu widzów zwróciło uwagę, że cała sytuacja z lądowaniem awaryjnym wygląda podejrzanie.

Bójka między pijanymi żołnierzami na pokładzie rosyjskiego samolotu

Szeroko zaplanowana akcja. Youtuber utrudniał śledztwo

W toku śledztwa NTSB ustaliła, że Trevor Jacob zamontował kilka kamer wideo na różnych częściach samolotu, wyposażył się w spadochron, kamerę wideo i selfie stick. Wystartował 24 listopada 2021 roku (nagranie opublikował miesiąc później). Po około 35 minutach lotu wyskoczył i zaczął filmować maszynę. "Nie podjął żadnej próby wezwania kontroli ruchu, ponownego uruchomienia silnika czy poszukiwania bezpiecznego miejsca do lądowania - podaje "The Guardian". Jak opisuje dziennik, mężczyzna, "gdy tylko dotknął ziemi, udał się do miejsca katastrofy, a następnie odzyskał materiał filmowy z wraku". 10 grudnia 2021 roku wraz z przyjacielem odholował rozbity samolot do hrabstwa Santa Barbara. Co więcej, zniszczył pozostałe części i umieścił je w śmietnikach wokół lotniska, aby pozbyć się dowodów, co miało wprowadzić w błąd śledczych.

Horror podczas lotu do Dubaju. Silnik zajął się ogniem. Rzecznik przeprasza

Trevor Jacob rozbił samolot dla wyświetleń? Grozi mu więzienie

Prokuratura oskarżyła Trevora Jacoba o celowe rozbicie swojego samolotu w kalifornijskim lesie narodowym Los Padres i utrudnianie dochodzenia. Youtuber przyznał się do winy - ogłosił amerykański Departament Sprawiedliwości. Jak tłumaczył, zrobił to dla wzrostu liczby wyświetleń. Grozi mu teraz do 20 lat więzienia.