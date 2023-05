Zełenskiemu odmówiono przemówienia na Eurowizji? Biuro prezydenta: Nie zabiegał o to

Tegoroczny, 63. finał Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie w Liverpoolu. Wielka Brytania w roli gospodarza zastępuje Ukrainę, która wygrała zeszłoroczną edycję, ale nie może zorganizować imprezy z powodu rosyjskiej inwazji. Brytyjski dziennik "The Times" podał w piątek, że ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski chciał rzekomo przemówić z telebimów w trakcie sobotniego finału i wezwać do dalszego wspierania jego kraju w walce z rosyjską agresją, lecz nie dostał na to zgody.

Zełenski chciał przemówić na Eurowizji? Prezydencki rzecznik dementuje

Europejska Unia Nadawców (EBU), która wraz z BBC organizuje Eurowizję w Liverpoolu, tak miała uzasadnić odmowę: "Eurowizja to międzynarodowe widowisko rozrywkowe podlegające ścisłym regułom i zasadom, które obowiązują od samego początku jej istnienia. Jednym z fundamentów konkursu jest jego apolityczny charakter. Zasada ta zakazuje wygłaszania w ramach konkursu wypowiedzi o charakterze politycznym lub podobnym". Dodano ponoć, że "prośba Zełenskiego, choć złożona w szczytnych intencjach, nie może niestety zostać zaakceptowana przez kierownictwo EBU, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadami imprezy".

Tymczasem Serhii Nykyforow, rzecznik prasowy prezydenta Zełenskiego, dementuje te doniesienia. "Informacja z 'The Times' jest nieprawdziwa. Kancelaria Prezydenta Ukrainy nie zwracała się do organizatorów Konkursu Piosenki Eurowizji z propozycją, by Wołdodymyr Zełenski wystąpił online podczas finału lub na jakimkolwiek innym etapie konkursu" - napisał na Facebooku.

Finał Eurowizji 2023 odbędzie się w sobotę 13 maja. Podczas koncertu zostanie oddany hołd Ukrainie - w specjalnym występie weźmie udział 11 artystów z tego kraju, a wśród nich ubiegłoroczny zwycięzca, zespół Kalush Orchestra.

Przypomnijmy: Wołodymyr Zełenski przemawiał już zdalnie m.in. na festiwalach filmowych w Cannes, Wenecji i Berlinie. Jego pokojowy apel wybrzmiał również podczas rozdania nagród Grammy czy Złotych Globów. Z odmową prezydent Ukrainy spotkał się natomiast w przypadku tegorocznych Oscarów.