Nieoficjalnie: Zełenski uda się z wizytą do Rzymu. Prezydent Ukrainy spotka się z papieżem Franciszkiem

Zobacz wideo Roberta Metsola do Zełenskiego: Przyszłość Waszego narodu jest w Unii Europejskiej

Jak donoszą źródła włoskiej agencji informacyjnej ANSA, prezydent Ukrainy może złożyć krótką wizytę we Włoszech podczas swojej podróży do Niemiec, gdzie ma być w najbliższy weekend. Wołodymyr Zełenski miałby przybyć do Rzymu w sobotę 13 maja i spotkać się z premierką Giorgią Meloni oraz papieżem Franciszkiem. Nie jest to jednak potwierdzone. Watykańskie źródła nie wykluczają, że papież spotka się z ukraińskim prezydentem. Jak podaje ANSA, "na razie jest to tylko hipoteza, dlatego nie ma oficjalnego potwierdzenia czasu i miejsca tego ewentualnego spotkania". Associated Press podaje z kolei, że watykański urzędnik powiedział, iż sobotnia audiencja u papieża "jest możliwa". Urzędnik przekazał tę informację, pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ wizyta nie została oficjalnie potwierdzona. To byłaby pierwsza wizyta we Włoszech prezydenta Zełenskiego od czasu wybuchu w Ukrainie pełnoskalowej wojny, którą 24 lutego 2022 rozpoczęła Rosja.

REKLAMA

Ostatnio Prezydent Zełenski był w Watykanie w lutym 2020 roku, przed wybuchem pandemii koronawirusa. Z kolei premierka Włoch złożyła pierwszą wizytę w Ukrainie w lutym 2023 roku, podczas której zapowiedziała przekazanie pakietu pomocy wojskowej, w skład którego wchodzą systemy przeciwlotnicze SAMP/T-Mamba, a także systemy Spada i Skyguard.

Sprzeczne informacje o ukraińskiej kontrofensywie. "Ruszyła"

Premier Ukrainy z wizytą w Watykanie. "Doceniamy wysiłki Stolicy Apostolskiej"

W kwietniu papież Franciszek gościł premiera Ukrainy Denysa Szmyhala. Rozmowa premiera z papieżem Franciszkiem trwała pół godziny. "Doceniamy wysiłki Stolicy Apostolskiej zmierzające do zakończenia wojny i wierzymy, że najlepszą drogą do pokoju jest formuła Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Mamy nadzieję, że Watykan będzie uczestniczył w jego realizacji, w szczególności w procesie powrotu więźniów i deportowanych, przywrócenia sprawiedliwości i ustalenia zakończenia wojny" - napisał na Facebooku Denys Szmyhal.

Ukraiński premier poinformował, że podarował papieżowi m.in. album ze zdjęciami, na których uwieczniono dowody rosyjskich zbrodni w Buczy, Borodziance i innych ukraińskich miastach. "Album ten dobitnie ukazuje nienawiść i okrucieństwo agresora, jakie sprowadził na ziemie ukraińskie" - przekazał premier. Szmyhal podziękował ponadto Franciszkowi za udzielaną pomoc humanitarną, a także zaprosił go do Ukrainy. "Oczekujemy, że Stolica Apostolska użyje swoich wpływów, aby przywrócić pokój na naszych ziemiach" - czytamy w komunikacie. Jak podawał vaticannews.va, portal informacyjny Stolicy Apostolskiej, podczas audiencji papież podarował ukraińskiemu politykowi przedstawiający kwiat odlew z brązu. Na płaskorzeźbie widnieje napis "Pokój jest kruchym kwiatem". Szmyhalowi wręczono też zbiór tekstów Franciszka na temat pokoju.