Zaledwie cztery dni od koronacji króla Karola III doszło do poważnego wypadku z udziałem członka rodziny królewskiej. Jeden z funkcjonariuszy zapewniających eskortę księżnej Edynburga, potrącił około 80-letnią kobietę. Lekarze określili stan poszkodowanej jako krytyczny. Nie ma doniesień, że ktokolwiek inny ucierpiał w wypadku.

Wielka Brytania. Wypadek z udziałem eskorty księżnej Edynburga

Do zdarzenia doszło 10 maja około godziny 15:20. Motocyklista, który wchodził w skład eskorty księżnej Sophie na skrzyżowaniu Cromwell Road i Warwick Road w zachodnim Londynie potrącił starszą kobietę. Na miejsce natychmiast zostali wezwani ratownicy medyczni. Przyleciał także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kobieta została przetransportowana do szpitala. Jak poinformował dziennik "The Sun" jej stan jest krytyczny. O wypadku natychmiast została poinformowana rodzina ofiary.

Wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia zajmuje się londyńska policja. W sprawie wypowiedział się także rzecznik Pałacu Buckingham. "Serdecznymi myślami i modlitwami księżna jest przy rannej kobiecie i jej bliskich" - poinformował w krótkim oświadczeniu. Dodał, że Zofia jest niezwykle wdzięczna za szybką reakcję służb ratunkowych i na bieżąco będzie otrzymywać informacje o rozwoju sytuacji. - Dalsze komentarze w tej chwili nie byłyby właściwe, ponieważ incydent jest badany - zakończył rzecznik rodziny królewskiej.

Księżna Zofia - ulubienica królowej

Księżna Zofia od 1999 roku jest członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej. W wieku 34 lat poślubiła najmłodszego syna królowej Elżbiety II, księcia Edwarda. O Zofii mówi się, że była ulubienicą królowej, która traktowała ją jak własną córkę. Po śmierci księcia Filipa to właśnie ona siedziała naprzeciwko Elżbiety II podczas uroczystości pogrzebowej. Jako synowa była największym wsparciem w trudnych dla królowej chwilach.