Donald Trump rozpoczął kampanię: Jeśli będę prezydentem, rozstrzygnę wojnę w jeden dzień

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych zaplanowane są na 5 listopada 2024 r. Joe Biden mimo wieku ponownie będzie ubiegał się o reelekcję. - Każde pokolenie doświadcza momentu, w którym musi stawać w obronie demokracji, stawać w obronie podstawowych wolności. Wierzę, że dla nas to jest ten moment - powiedział. Swoją kandydaturę ogłosił także niewiele młodszy od Bidena Donald Trump. Zanim jednak stanie do walki, musi zdobyć poparcie Partii Republikańskiej. Przeszkodzić mu w tym jednak może Ron DeSantis, gubernator Florydy, a także Mike Pence, były wiceprezydent w administracji Trumpa.

Donald Trump nie traci czasu. W środę (10 maja) spotkał się ze swoimi republikańskimi zwolennikami w stanie New Hampshire. Poruszył m.in. kwestie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Jeśli będę prezydentem, będę miał tę wojnę rozstrzygniętą w jeden dzień, w 24 godziny - zapewniał polityk. Zapowiedział także, że spotka się z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. - Obaj mają słabości i obaj mają mocne strony i w ciągu 24 godzin ta wojna zostanie rozstrzygnięta. Będzie skończona, będzie absolutnie skończona - cytuje jego słowa CNN.

Były prezydent powstrzymał się od stwierdzenia, że Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym. Przypomnijmy, Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze (MTK) wydał 17 marca nakaz jego aresztowania. - Jeśli powiesz, że jest zbrodniarzem wojennym, o wiele trudniej będzie zawrzeć porozumienie (...). Ludzie go będą ścigać i wykonywać egzekucje, będzie walczył o wiele mocniej niż w innych okolicznościach. To jest coś, co należy omówić w późniejszym terminie - zaznaczył Trump, przyznając, że Putin popełnił błąd, atakując Ukrainę.

Donald Trump nie powiedział, kto powinien zwyciężyć w konflikcie. - Myślę w kategoriach załatwienia sprawy (...). Chcę, żeby Rosjanie i Ukraińcy przestali umierać. I zrobię to w ciągu 24 godzin - ponownie zadeklarował. Polityk odniósł się również do kosztów, jakie Ameryka ponosi na rzecz Ukrainy. - Chcę, żeby Europa wyłożyła więcej pieniędzy. (...) Oni mają mnóstwo pieniędzy - przekonywał. Przypomnijmy, w lutym 11 republikanów zasiadających w Izbie Reprezentantów opracowało projekt rezolucji, w której domagają się natychmiastowego wstrzymania pomocy Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Ich zdaniem wsparcie "nieumyślnie przyczynia się do ofiar wśród cywilów".

Jak stwierdzili dziennikarze "Spiegel Politik", powrót do Białego Domu byłby czarnym scenariuszem dla Wołodymyra Zełenskiego. Trump w licznych wywiadach potwierdził, że nie jest wstrząśnięty złamaniem przez Rosję prawa międzynarodowego i nie ma nic przeciwko temu, aby Putin przejął część Ukrainy. "Zawsze podziwiał Putina, prawdopodobnie jeszcze bardziej niż Kim Jong Una" - czytamy w artykule opublikowanym 29 kwietnia.