Do zdarzenia doszło w środę (10 maja) w miejscowości Stenay we Francji przy granicy z Luksemburgiem i Belgią. Medycy mimo wielokrotnych prób, które podejmowali od miesięcy, nie byli w stanie przetransportować do szpitala kobiety. W końcu wezwali służby.

REKLAMA

Zobacz wideo Mówiło się, że gwiazdy robią sobie cesarkę na żądanie, bo w pakiecie mają plastykę brzucha. Lekarz rozwiewa wszelkie wątpliwości

Francja. 40 strażaków, 10 żandarmów, karetka z Belgii

Utrudnieniem była choroba kobiety. Mieszkająca od lat we Francji 62-letnia Amerykanka cierpi na otyłość i waży 391 kg. Jej ewakuacja trwała blisko godzinę.

W akcji wzięło udział 40 strażaków oraz 10 żandarmów - poinformował na Twitterze dziennikarz Lodois Gravel. Dodatkowo z Belgii została sprowadzona specjalna karetka przystosowana do transportu osób o dużej wadze.

Na czas akcji zamknięto ulicę. Straż wyburzyła ściany

Ewakuację kobiety dodatkowo utrudniał układ pomieszczeń w budynku, w którym mieszkała. Strażacy zdecydowali, że konieczne jest wyburzenie kilku ścianek działowych oraz wycięcie w podłodze. Tym sposobem wydostali pacjentkę z pierwszego piętra na parter, a następnie przez powiększone okno na zewnątrz. Na czas akcji służb ulica została zamknięta.

Turcja. Nieudana implantacja opaski żołądkowej. Brytyjka miała 28 lat

"Tego rodzaju interwencja nigdy wcześniej nie miała miejsca we Francji"

Kobieta została przewieziona w eskorcie żandarmerii do kliniki w Nancy, gdzie przejdzie operację związaną z jej otyłością. - Tego rodzaju interwencja, o takim poziomie złożoności, nigdy wcześniej nie miała miejsca we Francji - powiedział przedstawiciel władz regionalnych Bernard Burckel w rozmowie z France 3 Lorraine.

Zabójstwo 5-latki wstrząsnęło Francją. Zwłoki znaleziono w worku na śmieci

Otyłość jest chorobą przewlekłą

Otyłość jest przewlekłą chorobą, którą mogą wywoływać różne czynniki: genetyczne, behawioralne, środowiskowe i społeczne. Według definicji ustalonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) przebiega jako nadmierne gromadzenie się tkanki tłuszczowej w organizmie, co w efekcie prowadzi do rozwoju innych zaburzeń. Dotyczy osób w każdym wieku, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci i młodzieży.