Przechwycona rozmowa Rosjan. Na froncie zupa z ogonów i czołg gorszy "niż żiguli dziadka"

Przechwyconą rozmowę z Telegrama udostępnił w środę (10 maja) analityk wywiadu wojskowego Marek Meissner. Rosyjscy żołnierze o pseudonimach "Bajkał", "Kotik", "Ilja", "Nowogrodczik", "Bisurman" wymieniają się w niej uwagami na temat warunków na froncie. Prawdopodobnie są młodszymi oficerami.

Zupy z ogonów nie dostaliście? Jeszcze wszystko przed tobą

Udostępniona rozmowa zaczyna się od narzekania na racje żywnościowe, które zdaniem "Bajkała" powinny być znacznie większe. "Kotlik" żali się, że w jego jednostce daniem numer jeden jest ryba w puszcze wypełniona olejem. Z kolei "Ilja" mówi o gotowanych żebrach i zupie z ogonów.

"Jaka znowu zupa z ogonów?" - pyta "Nowogrodczik". "Zupy z ogonów nie dostaliście? No to wy jak pszeki [ros. pogardliwie Polacy; nazwa pochodzi od naszego języka, który dla wielu obcokrajowców jest nazbyt szeleszczący, dużo w nim "sz" - red.], panowie z was. Jeszcze wszystko na froncie przed tobą, niewiele widziałeś" - odpowiada mu "Ilja".

"Gorzej niż żiguli mojego dziadka"

W drugiej części żołnierze dyskutują o warunkach na froncie. "Tam, gdzie my siedzimy, to byś siedzieć nie chciał. Z trzech stron woda z czwartej ukry z artylerią [Ukraińcy - red.]. Nam jeszcze coś za to dają, przynajmniej zjeść można" - pisze "Nowogrodczik". "A ty myślisz, że my lepiej mamy? Że jak tankist [czołgista - red.] to jeździ jak karetą? Przyszedłbyś do nas, pomęczyłbyś się z tym złomem, co dostajemy, spróbowałbyś odpalić po nocy. Gorzej niż żiguli [łada - red.] mojego dziadka, a wiek pewnie ten sam" - odpowiada mu "Bajkał".

Rozmowa Rosjan. W maju pieniądze za luty

Ostatni fragment rozmowy dotyczy uposażenia. Jak pisze "Bajkał", ostatnią wypłatę otrzymał za luty. "U nas frontowe ostatnie było za marzec" - pisze "Bisurman". "No widzisz i tak macie lepiej, bo my wszyscy za luty" - odpowiada mu "Ilja".