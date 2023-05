W poniedziałek 8 maja Kouri D. Richins została aresztowana przez funkcjonariuszy z hrabstwa Summit w stanie Utah w USA. 33-latka usłyszała zarzuty: zabójstwa pierwszego stopnia i posiadania nielegalnej substancji z zamiarem rozprowadzenia jej. Sprawa dotyczy śmierci jej męża, Erica, który zmarł 4 marca 2022 roku na skutek przedawkowania fentanylu.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

USA. Napisała książkę dla dzieci po śmierci męża. Teraz usłyszała zarzut jego zabójstwa

Kouri D. Richins prawie rok po śmierci męża, 7 marca 2023 roku, wydała książkę dla dzieci zatytułowaną "Are You with Me?" ("Czy jesteś ze mną?"). W kwietniu w rozmowie z radiem KPCW powiedziała, że do wydania tej publikacji zainspirowały ją jej własne dzieci i pytania, które jej zadawały przeżywając żałobę swojego ojca. - Książka ma poprawić samopoczucie i zapewnić pocieszenie młodym umysłom - przekonywała kobieta.

Następnie udzieliła wywiadu w lokalnym programie telewizyjnym, w którym po raz kolejny przekonywała, że książka miała pomóc jej rodzinie uporać się ze stratą jej męża, który jest też główną postacią bajki. Eric pojawia się w niej jako postać z anielskimi skrzydłami i aureolą, która czuwa nad najmłodszym dzieckiem pary. Kouri miała z nim bowiem synów, w wieku 6, 9 i 10 lat. W programie zdradziła też, że planuje kolejną książkę, także w temacie żałoby pt. "Mom, How Far Away Is Heaven?" ("Mamo, jak daleko jest niebo?"). Prowadzący powiedział Kouri, że jest "niesamowicie dobrą matką".

Kościół dostał od państwa 867 mln zł z funduszu na walkę ze smogiem

Gdy Kouri pisała książkę, śledczy mozolnie próbowali rozwikłać nieścisłości w sprawie. Kilka dni przed śmiercią Eric zmienił bowiem testament, w którym swoją spadkobierczynią uczynił siostrę, zamiast żony. Ponadto notariuszowi przyznał, że planuje złożyć pozew o rozwód, ale zmarł przed rozpoczęciem postępowania. 33-latka dowiedziała się o działaniach męża dzień po jego śmierci. Sama kilka dni przed zabójstwem próbowała zwiększyć polisę ubezpieczeniową Erica.

33-latka już w Walentynki miała próbować otruć męża

33-latka powiedziała służbom, że przed śmiercią "świętowała" z mężem sprzedaż domu, dlatego dała mu do wypicia drink, który sama mu przygotowała. Według niej mąż zjadł też kilka żelków, które jak się później okazało, były nasycone fentanylem - silniejszym od morfiny lekiem przeciwbólowym wypisywanym na receptę, który w USA często stosowany jest jako narkotyk. Kobieta natomiast miała udać się do pokoju sześcioletniego syna, by ukołysać go do snu. Wówczas sama zasnęła. Gdy wróciła do męża, zauważyła, że "jest zimny" i nie oddycha, dlatego wezwała służby. Przybyły na miejsce lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon mężczyzny.

Łukaszenka był chory, nie leżał w łóżeczku. "Putin zaciągnął go do Moskwy"

Kouri twierdziła, że próbowała ratować męża, wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową. Strażacy i ratownicy medyczni ocenili jednak, że jest to mało prawdopodobne. Śledczy przyglądali się 33-latce także po zeznaniach siostry zmarłego. Kobieta zeznała, że podczas Walentynek w 2022 roku Eric doznał wstrząsu anafilaktycznego i stracił przytomność w trakcie kolacji z żoną. Siostrze przyznał, że czuł się bardzo źle niedługo po tym, jak zaczął jeść posiłek.

Dopiero w 2023 roku prokuratorzy udowodnili, że Kouri kilka dni przed Walentynkami kupiła od znajomego kilka tabletek fentanylu za kwotę 900 dolarów. Dwa tygodnie później poprosiła o kolejne tabletki za tę samą kwotę. Kobieta nie przyznała się do zarzutów.