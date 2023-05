Grupa Wagnera to prywatna firma wojskowa, która jest powiązana z rosyjskimi służbami wywiadowczymi. Organizacją kieruje Jewgienij Prigożyn, który nazywany jest też "kucharzem" Władimira Putina. Utworzona w 2014 roku grupa najemników oferuje swoje usługi w wielu miejscach na świecie, gdzie sytuacja polityczna jest niestabilna. Dotyczy to głównie Bliskiego Wschodu i Afryki. Organizacja ma być powiązana z Kremlem i ma być wysyłana w obszary, gdzie ze względów prawnych Rosja nie mogłaby posłać swoich wojsk.



"Wagnerowcy" zostali też wysłani na front w Ukrainie. Są odpowiedzialni za mordowanie cywili, w tym kobiet i dzieci oraz inne zbrodnie wojenne.

Rosjanie zostali zapytani o odczucia wobec najemników z grupy Wagnera. Ich oceny są szokujące

O grupę Wagnera zapytał Rosjan youtuber Daniil Orian, który prowadzi kanał 1420. Zatrzymywał mieszkańców Moskwy i pytał ich, co sądzą o najemnikach. Wcześniej poinformował ich, że film zostanie przedstawiony "widzom z Europy i Stanów Zjednoczonych".

- Jestem do nich pozytywnie nastawiony. Oni bronią nas, naszych interesów. Dlaczego mielibyśmy ich źle traktować? - powiedział 33-letni Wiktor, pracownik jednej z rosyjskich stacji telewizyjnych. Drugi rozmówca dodał, że najemnicy z grupy Wagnera to "dobrzy faceci, normalni ludzie, wolontariusze". - To fajne chłopaki - podkreślił 18-letni Sasza i potwierdził, że sam chciałby do nich dołączyć.

Inny, 20-letni mężczyzna przyznał, że ceni "wagnerowców", jednak sam nie chciałby wstąpić w ich szeregi, ponieważ "bałby się umrzeć, a ceni sobie swoje życie". Hokeista dodał, że uważa najemników za "bohaterów". 27-letni Osman stwierdził, że najemnicy to "fajni faceci", ponieważ ryzykują swoje życie.

Bezrobotna mieszkanka Moskwy również uważa, że najemnicy tej formacji "są w porządku". - Musimy chronić nasze dzieci, nasz kraj. Jestem do nich pozytywnie nastawiona - powiedziała 52-letnia Sona. - Są super. Chronią naszą ojczyznę. Pomagają naszym w Donbasie, który jest od ośmiu lat bombardowany - dodała 41-letnia nauczycielka Maria, która powieliła narrację propagandowych mediów.



Dwaj rozmówcy, 20-latkowie z branży IT, Michaił i Matwiej, powiedzieli, że postrzegają grupę Wagnera negatywnie. - Nie mogą istnieć tego typu prywatne firmy wojskowe - uznali. Niektórzy mężczyźni odmówili udzielenia odpowiedzi podkreślając, że Rosja nie jest krajem, w którym "króluje" wolność, m.in. wolność słowa. - Chcę żyć spokojnie, dlatego nie dyskutuję publicznie o grupie Wagnera - powiedział 33-letni Zaur.