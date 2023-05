Gen. Rajmud Andrzejczak o agresywnych manewrach Rosji: Potrzebna eskorta NATO-wska cywilnych samolotów

- Ta sytuacja jest absolutnie niepokojąca. Tu nie może być akceptacji. Rosjanie przede wszystkich wykonują takie agresywne manewry w stosunku do statków, które są nieuzbrojone, cywilne, a nie do myśliwców NATO. Myślę, że należy rozważyć jakieś dodatkowe opcje zwiększenia bezpieczeństwa - powiedział generał dodając, że to nie pierwsze agresywne zachowania rosyjskich samolotów.

W piątek cywilny samolot Straży Granicznej Turbolet L-410 wykonywał zadania w ramach legalnej misji unijnej agencji Frontex. Wtedy rosyjski SU-35 podlatywał kilkukrotnie do niego na bardzo bliską odległość powodując turbulencję. Ostatecznie polskim pilotom udało się bezpiecznie sprowadzić samolot na ziemię.

Szef Sztabu Generalnego generał Rajmund Andrzejczak podkreślił ponadto, że Polska oczekuje zwiększenia liczby NATO-wskich wojsk u siebie i na wschodniej flance w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Nawiązał do dyskusji toczącej się w Sojuszu o konieczności dostosowania planów regionalnych. .

- Z polskiej perspektywy i wszystkich państw flanki NATO musi być więcej sił do odstraszania i obrony. Te siły powinny być zlokalizowane jak najbliżej zagrożenia. Polska racja stanu jest taka, żeby było tego wojska jak najwięcej i jak najbliżej zagrożenia - powiedział generał Rajmund Andrzejczak.

Decyzję w sprawie zmian w regionalnych planach obronnych mają podjąć przywódcy państw NATO na szczycie w Wilnie w połowie lipca.

Ambasador Rosji ponownie wezwany do MSZ. Otrzymał notę protestacyjną

W związku ze sprawą ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergiej Andriejew został we wtorek wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W trakcie spotkania rosyjskiemu dyplomacie wręczono notę protestacyjną dotyczącą incydentu.

Polski samolot przechwycony przez rosyjski myśliwiec. "To prowokacja Rosji"

W ostatni piątek polski samolot Turbolet L-410 pełniący służbę na unijnej granicy w ramach Fronteksu został zaczepiony przez rosyjski SU-35 na terenie operacyjnym wyznaczonym przez Rumunię. Rosyjski myśliwiec wleciał bez żadnego kontaktu radiowego na teren operacyjny wyznaczony przez Rumunię, po czym wykonał agresywne i niebezpieczne manewry - trzy podejścia do polskiego samolotu bez bezpiecznej separacji. Doszło do dużej turbulencji samolotu polskiej Straży Granicznej. W efekcie niebezpiecznych manewrów wykonywanych przez Rosjan pięcioosobowa załoga polskich funkcjonariuszy utraciła kontrolę nad samolotem i straciła wysokość. Rosyjski samolot bojowy wykonał przelot tuż przed samym dziobem samolotu Straży Granicznej, przecinając tor jego lotu w niebezpieczniej odległości. Według oceny załogi samolotu wynosiła ona około pięciu metrów. Po trzecim podejściu rosyjski myśliwiec oddalił się od polskiego samolotu.

Straż Graniczna podkreśliła, że załoga, w tym przede wszystkim dwoje pilotów, wykazała się doskonałymi umiejętnościami, a zwłaszcza dużym opanowaniem, dzięki czemu udało się jej bezpiecznie wylądować. Na pokładzie samolotu Straży Granicznej Turbolet L-410 było dwóch pilotów i trzech operatów systemów lotniczych z 1. Wydziału Lotniczego Biura Lotnictwa SG w Gdańsku. Załoga w tym składzie od 2 maja uczestniczy w misji Frontex - JO MMO Black Sea 2023. Rumuńskie służby przekazały wcześniej, że w wyniku incydentu w stan gotowości zostały postawione rumuńskie i hiszpańskie samoloty bojowe służące w Centrum Połączonych Operacji Powietrznych NATO.