Polski Korpus Ochotniczy poinformował 10 maja na kanale Telegram o działaniach polskich żołnierzy, którzy mają wspierać wojsko Ukrainy. Przekazano wtedy, że oddział został podzielony na dwie grupy - jedna z nich rozpoczęła działania w okolicach Zaporoża, a druga trafiła bezpośrednio do Bachmutu.



Wojna w Ukrainie. Polski Korpus Ochotniczy walczy w Ukrainie

Z informacji przekazanych przez Polski Korpus Ochotniczy wynika, że po miesiącach szkoleń żołnierze rozpoczęli pierwsze zadania w Ukrainie. "Po długim okresie szkoleń i treningów, pierwsza grupa bojowa Polskiego Korpusu Ochotniczego brała udział w zadaniu w okolicy Orechowa na kierunku zaporoskim razem z jednostką Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego oraz oddziałami armii ukraińskiej" - przekazano na Telegramie.

"Zadanie zostało wykonane celująco bez strat własnych. Było to pierwsze zadanie tej grupy, gdzie nasi chłopcy zostali wysoko ocenieni przez dowództwo" - dodano. Druga grupa bojowa wykonuje samodzielnie powierzone jej działanie w okolicy Bachmutu. PKO przekazał, że więcej informacji na temat tych działań przekaże po ich zakończeniu.

Polski Korpus Ochotniczy zachęca do wsparcia Ukrainy

Jeden z żołnierzy PKO udzielił wywiadu ukraińskim mediom, w którym opowiedział, jak wygląda sytuacja w Ukrainie i zachęcił do jej wspierania. "Materiał został okrojony ze względu na trwające wciąż intensywne działania na odcinku zaporoskim a reszta ujęć posiadała informacje wrażliwe, nieodpowiednie dla ogólnodostępnej publikacji" - przekazano.

- Uważam, że w interesie każdego Polaka jest przyczynić się do obrony Ukrainy, żeby trzymać linię frontu w granicach ukraińskiej ziemi, żeby ta wojna nie przyszła do nas, do Polski. Każda pomoc jest istotna. Historia lubi się powtarzać. Uważam, że nasz kraj jest zagrożony. To wszystko, co mogę w tej chwili powiedzieć - mówił jeden z żołnierzy Polskiego Korpusu Ochotniczego.

Jednostka PKO powstała w lutym br. i wchodzi w skład Sił Zbrojnych Ukrainy. "Jednostka w głównej części będzie zajmowała się wypełnianiem zadań bojowych typu rozpoznawczego oraz dywersyjnego. Nie wykluczamy także działań typowo frontowych" - poinformowano 21 lutego.