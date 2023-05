Punkowo-rockowy zespół Let 3 zapewnił Chorwacji pierwszy od sześciu lat awans do finału konkursu Eurowizji. W wykonanej przez zespół piosence "Mama ŠC!" jest wiele fragmentów, które mogą nawiązywać do prezydenta Rosji Władimira Putina oraz toczącej się w Ukrainie wojny.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Mieszkańcy ukraińskiego miasta Kałusz komentują wygraną swojego zespołu na Eurowizji. "Każda wygrana jest teraz ważna dla Ukrainy"

Eurowizja 2023. Chorwacki zespół Let 3 zakpił z Władimira Putina?

9 maja odbył się pierwszy półfinał konkursu Eurowizji, podczas którego wystąpił zespół reprezentujący Chorwację - Let 3. Muzycy występują razem od 1987 roku. W Liverpoolu zaprezentowali swój najnowszy przebój "Mama ŠC!". Podczas występu członkowie zespołu pojawili się na scenie w czapkach wojskowych, długich płaszczach, a wokół nich rozrzucono atrapy pocisków balistycznych - zatem łatwo było interpretować występ jako nawiązanie do trwającej w Ukrainie wojny, tym bardziej że organizatorzy oraz pozostali uczestnicy konkursu nie kryją swojego poparcia dla tego kraju.

Nie dziwi fakt, że tekst wykonanego przez Chorwatów utworu również budził pewne skojarzenia. Internauci zgodnie twierdzą, że fragment "ten mały, nikczemny psychopata" odnosi się do Władimira Putina. W piosence pojawia się również określenie "Krokodyl psychopata", co ma nawiązywać do słów byłego premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, który porównał w zeszłym roku prezydenta Rosji właśnie krokodylem. - Negocjacje z Putinem przypominają negocjacje z krokodylem, który jest w trakcie zjadania twojej lewej nogi - mówił Johnson, cytowany w zeszłym roku przez Business Insider.

Będzie rosyjska Eurowizja? Ale tylko dla krajów przyjaznych Moskwie

W piosence padają też słowa "Mama kupiła traktor", co może nawiązywać do prezentu urodzinowego, jaki w zeszłym roku dał Władimirowi Putinowi Aleksandr Łukaszenka.

Eurowizja 2023. Zwycięzcy pierwszego finału

Do finału konkursu Eurowizji dostali się również reprezentanci Mołdawii, Szwajcarii, Finlandii, Portugalii, Czech, Serbii, Norwegii i Izraela. Następny półfinał odbędzie się 11 maja, wtedy też na scenie w Liverpoolu wystąpi reprezentantka Polski - Blanka.

Rosja. Władimir Putin przestraszył się "huku" podczas Dnia Zwycięstwa

Podczas sobotniego finału zobaczymy na scenie zeszłorocznych zwycięzców, czyli ukraiński zespół Kalush Orchestra. W związku z trwającą wojną w Ukrainie zdecydowano, że tegoroczna edycja konkursu nie odbędzie się w kraju zwycięzcy, jak było do tej pory, tylko w kraju drugiego laureata, czyli w Wielkiej Brytanii.