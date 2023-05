Pakistan. Władze wypuściły wojsko do stłumienia protestów po aresztowaniu byłego premiera

Więcej informacji wkrótce.

W środę władze Pakistanu wyraziły zgodę na zaangażowanie wojska w tłumienie zamieszek w prowincji Pendżab (najgęściej zaludniona prowincja Pakistanu), jakie wybuchły w kraju po aresztowaniu byłego premiera - informuje agencja AFP. Szczegóły akcji będą jeszcze ustalane. We wtorek w tej prowincji zostało aresztowanych niemal 1000 osób.

Pakistan. Były premier Imran Khan aresztowany

Były premier Pakistanu Imran Khan został we wtorek 9 maja zatrzymany pod zarzutem korupcji. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak polityk jest wciągany siłą do opancerzonego samochodu, otoczonego przez dziesiątki funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Prawnik Khana, Faisal Chaudhry, powiedział CNN w środę, że nie ma "żadnego kontaktu" ze swoim klientem. Wcześniej były premier nagrał film, w którym zapewniał, że stawiane mu zarzuty dotyczące korupcji są niewłaściwe. Wezwał także swoich zwolenników do aktywnej walki o swoje prawa. W środę Khan stanął przed sądem.

Zamieszki w Pakistanie. Protestujący spalili rezydencję dowódcy IV Korpusu w Lahore

W związku z zatrzymaniem byłego premiera, na ulicach Pakistanu wybuchły ogromne zamieszki, setki mieszkańców wyszły na ulice. W Islamabadzie doszło do bójki między jego zwolennikami a policjantami. Co najmniej 43 protestujących zostało aresztowanych w tym mieście, według miejscowej policji. Jak podaje Reuters, do zamieszek doszło także między innymi w Kwecie, gdzie rannych zostało co najmniej dziesięć osób, w tym sześciu policjantów. Według dziennikarza CNN w mieście jeden ze zwolenników Khana miał zostać zastrzelony przez policję podczas protestów.

Protestujący spalili również rezydencję dowódcy IV Korpusu w Lahore. Uzbrojeni w kije zwolennicy Khana wdarli się do siedziby wojskowej w mieście Rawalpindi, niedaleko stolicy kraju. Protestujący zablokowali również jedną z głównych dróg w kierunku Islamabadu, rzucając kamieniami i zrywając znaki uliczne. Podpalono pojazd policyjny, co spowodowało użyciem gazu łzawiącego w stronę protestujących. Niedługo po tym, jak służby próbowały stłumić liczne protesty, władze zablokowały dostęp do mediów społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook i YouTube. Prywatne szkoły w całym kraju zostały zamknięte w środę.