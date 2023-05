We wtorek 9 maja prawnicy rodziny Edwarda Bronsteina poinformowali o zawartej ugodzie dotyczącej praw obywatelskich. Ta zobowiązała władze stanu Kalifornia do wypłaty 24 milionów dolarów odszkodowania rodzinie zmarłego w 2020 roku Edwarda Bronsteina. W trakcie zatrzymania przez policję grupa funkcjonariuszy, próbując pobrać krew mężczyźnie, brutalnie przyciskała Bronsteina do ziemi. Zatrzymany zmarł po tym, jak kilkukrotnie wykrzyczał słowa "nie mogę oddychać". Zarzuty w sprawie usłyszało siedmiu policjantów oraz pielęgniarka.

Kalifornia zapłaci 24 mln dolarów rodzinie zmarłego Edwarda Bronsteina

Annee Della Donny, adwokatka rodziców i dzieci Bronsteina, poinformowała, że jest to największa tego rodzaju ugoda dotycząca praw obywatelskich, która została zawarta w stanie Kalifornia. Jest także jednocześnie drugą największą w kraju, zaraz po odszkodowaniu wypłaconym przez miasto Minneapolis po śmierci Georga Floyda. Wówczas w sprawie zmarłego, w wyniku policyjnego zatrzymania, 46-latka wypłacono kwotę 27 milionów dolarów.

Zatrzymanie Edwarda Bronsteina. Panicznie bał się igieł

W 2020 roku Edward Bronstein został zatrzymany w związku z podejrzeniem prowadzenia pojazdu pod wpływem substancji alkoholu. Jak poinformował dziennik "The New York Times", badanie alkomatem nie wskazało złamania przepisów. W związku z nienaturalnym zachowaniem zatrzymanego funkcjonariusze z California Highway Patrol uznali, że może być pod wpływem narkotyków, dlatego zabrali go na komisariat w Altadenie. Tam próbowali pobrać od Bronsteina krew. Mężczyzna początkowo miał kilkukrotnie odmówić udziału w badaniu, dlatego policjanci wystąpili o sądowy nakaz. W toku śledztwa wyszło na jaw, że Bronstein panicznie bał się igieł.

Nagranie pokazuje ostatnie chwile mężczyzny. "Nie mogę oddychać"

Na blisko 18-minutowym nagraniu z zatrzymania, które zostało opublikowane w ubiegłym roku, widać jak kilku funkcjonariuszy przyciska skutego kajdankami Bronsteina do maty na podłodze. Na zapewnienia obezwładnionego mężczyzny, o tym, że będzie współpracował i podda się badaniu, jeden z policjantów odpowiada jedynie "za późno". Funkcjonariusze nadal przytrzymują leżącego twarzą do podłogi 38-latka. Bronstein kilkukrotnie krzyczy jeszcze, że nie może oddychać, po czym po kilku minutach umiera.

W raporcie z sekcji zwłok stwierdzono, że 38-latek zmarł w wyniku "ostrego zatrucia metamfetaminą podczas unieruchamiania przez organy ścigania". Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci usłyszało siedmiu policjantów oraz pielęgniarka. Grozi im do czterech lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze odpowiadać będą także za napaść z nadużyciem władzy.