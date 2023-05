W Pakistanie wrze po aresztowaniu byłego premiera. Tłumy rozwścieczonych protestujących wyszły na ulice

Zobacz wideo Piotr Zgorzelski gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl

Imran Khan, były premier Pakistanu został we wtorek 9 maja zatrzymany pod zarzutem korupcji. W środę ma zostać przesłuchany. Zwolennicy polityka i funkcjonariusze zebrali się przed siedzibą policji. Prawnik Khana, Faisal Chaudhry, powiedział CNN w środę, że nie ma "żadnego kontaktu" ze swoim klientem. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak polityk jest wciągany siłą do opancerzonego samochodu, otoczonego przez dziesiątki funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa.

Masowe protesty w Pakistanie. Władze odcięły dostęp do mediów społecznościowych

W związku z zatrzymaniem byłego premiera, na ulicach Pakistanu wybuchły ogromne zamieszki, setki mieszkańców wyszły na ulice. W Islamabadzie doszło do bójki między jego zwolennikami a policjantami. Co najmniej 43 protestujących zostało aresztowanych w tym mieście, według miejscowej policji. Jak podaje Reuters, do zamieszek doszło także między innymi w Kwecie, gdzie rannych zostało co najmniej dziesięć osób, w tym sześciu policjantów. Według dziennikarza CNN w mieście jeden ze zwolenników Khana miał zostać zastrzelony przez policję podczas protestów.

Protestujący spalili również rezydencję dowódcy IV Korpusu w Lahore. Uzbrojeni w kije zwolennicy Khana wdarli się do siedziby wojskowej w mieście Rawalpindi, niedaleko stolicy kraju. Protestujący zablokowali również jedną z głównych dróg w kierunku Islamabadu, rzucając kamieniami i zrywając znaki uliczne. Podpalono pojazd policyjny, co spowodowało użyciem gazu łzawiącego w stronę protestujących. Niedługo po tym, jak służby próbowały stłumić liczne protesty, władze zablokowały dostęp do mediów społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook i YouTube. Prywatne szkoły w całym kraju zostały zamknięte w środę.

W nagranym wcześniej oświadczeniu umieszczonym na YouTube przez partię polityczną Pakistański Ruch na Rzecz Sprawiedliwości, której Khan jest założycielem, były premier powiedział, że został "zatrzymany pod niewłaściwymi zarzutami" i powiedział swoim zwolennikom "nadszedł czas, abyście wszyscy przyszli i walczyli o swoje prawa". "Zawsze postępowałem zgodnie z prawem. Zostałem zatrzymany, abym nie mógł podążać moją polityczną ścieżką na rzecz podstawowych praw tego kraju i abym był posłuszny temu skorumpowanemu rządowi oszustów" - powiedział na zamieszczonym nagraniu. Imran Khan był premierem Pakistanu do kwietnia 2022 roku.

