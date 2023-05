Kolejny "sukces" Rosji. W Japonii może powstać biuro łącznikowe NATO. Pierwsze takie w Azji

Zobacz wideo Piotr Zgorzelski gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl

Japonia prowadzi rozmowy w sprawie otwarcia biura łącznikowego NATO. To byłoby pierwsze takie biuro w Azji. - Jesteśmy już w trakcie rozmów, ale żadne szczegóły nie zostały jeszcze sfinalizowane - powiedział minister spraw zagranicznych Japonii Yoshimasa Hayashi w środowym wywiadzie dla CNN. Jak stwierdził, decyzję podjęto z powodu inwazji Rosji na Ukrainę. - Powodem, dla którego o tym rozmawiamy, jest to, że od czasu agresji Rosji na Ukrainę świat stał się bardziej niestabilny - powiedział szef japońskiego MSZ.

Pierwsze biuro NATO w Azji. Trwają rozmowy o biurze łącznikowym w Japonii

Hayashi już w zeszłym roku wymienił rosyjską agresję jako wydarzenie daleko poza granicami Europy, które zmusiło Japonię do ponownego przemyślenia kwestii bezpieczeństwa. - Coś, co dzieje się w Europie Wschodniej, nie ogranicza się tylko do kwestii w Europie Wschodniej. To wpływa bezpośrednio na sytuację tutaj, na Pacyfiku. Dlatego współpraca między nami w Azji Wschodniej a NATO staje się coraz ważniejsza - powiedział. Minister dodał, że Japonia nie jest członkiem NATO, ale że Sojusz dostrzega, że partnerzy bloku w Azji i Pacyfiku "stale się angażują" w jej sprawy.

NATO: Zagrożenie atakiem Rosji na infrastrukturę Zachodu jest realne

"NATO ma podobne biura łącznikowe w innych miejscach, w tym w Ukrainie i Wiedniu. Biuro łącznikowe w Japonii umożliwi dyskusje z partnerami bezpieczeństwa NATO, takimi jak Korea Południowa, Australia i Nowa Zelandia, na temat wyzwań geopolitycznych oraz zagrożeń cybernetycznych" - czytamy na stronie CNN. Rzecznik Sojuszu przekazał w oświadczeniu dla amerykańskiej stacji, że "jeśli chodzi o plany otwarcia biura łącznikowego w Japonii, nie będziemy wchodzić w szczegóły trwających rozważań wśród sojuszników NATO". Dodano, że NATO i Japonia mają za sobą "długoletnią współpracę".