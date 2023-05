Trump eksplodował po wyroku ws. E. Jean Carroll."Nie mam pojęcia, kim jest ta kobieta"

Zobacz wideo Donald Trump będzie chciał wrócić do wyścigu o Biały Dom? Kohut: Jest to realne

Jak przekazało CNN we wtorek, ława przysięgłych w sądzie federalnym na Manhattanie w Nowym Jorku uznała, że Donald Trump jest winny ws. wykorzystania seksualnego i powinien zapłacić E. Jean Carroll odszkodowanie w wysokości 5 milionów dolarów. Odrzucono jednak oskarżenia o gwałt pod adresem byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Proces Donalda Trumpa. "Polowanie na czarownice wszech czasów"

Były prezydent Donald Trump po decyzji ławy przysięgłych wystosował serię wpisów w swoich mediach społecznościowych na platformie Truth Social, odnosząc się do sprawy. "Nie mam absolutnie żadnego pojęcia, kim jest ta kobieta. Ten werdykt to hańba - kontynuacja największego polowania na czarownice wszech czasów!" - grzmiał Trump, dodając w kolejnym wpisie, że to "bardzo niesprawiedliwy proces". W dalszym komentarzu sugerował, że wydano taki wyrok, ponieważ sędzia został mianowany przez Clinton, oraz że go "nienawidzi". Określił go również jako "okropnego" i "bardzo stronniczego" człowieka. "Zrobił wszystko, aby upewnić się, że wynik będzie tak negatywny w skutkach, jak to tylko możliwe, kontrolując ławę przysięgłych" - stwierdził były amerykański przywódca.

Sprawa molestowania E. Jean Carroll. Ława przysięgłych zadecydowała ws. Trumpa

Przypomnijmy, że pisarka oraz dziennikarka Elizabeth Jean Carroll oskarżyła Donalda Trumpa o gwałt, do którego miało dojść w połowie lat 90. Miliarder miał napaść na nią w garderobie, a następnie wykorzystać seksualnie. Donald Trump, jeszcze jako prezydent Stanów Zjednoczonych, oskarżył Carroll o zmyślenie zarzutu gwałtu. Według niego dziennikarka "była motywowana politycznie". Kobieta pozwała go wówczas za zniesławienie. Kolejny proces w tej sprawie dotyczy wpisów Trumpa na Twitterze, w których polityk ją obrażał.