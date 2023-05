Kto dowodzi wojną w Ukrainie? Polski wojskowy o ludziach Putina. "Typowy trep", "nieustępliwy młot" i "bóg dowódca"

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

Subiektywną charakterystykę dowodzących działaniami rosyjskiej armii w Ukrainie przygotował ppłk rez. Maciej Korowaj. Analityk specjalizujący w zagadnieniach bezpieczeństwa oraz taktyce, operacji i strategii Białorusi, Rosji i Ukrainy podkreślił, że opisy, jakie przedstawił na Twitterze, są "wyłącznie jego wnioskami". Analizę generałów rosyjskiej armii rozpoczął od Dowódcy Połączonych Zgrupowań Wojsk, Szefa Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. Generała Walerija Gierasimowa określił "milczącym generałem", który jest "sprawny, uciekający ze schematycznego myślenia zgodnego z sowieckimi doktrynami". Gierasimow miał być zawsze lojalny wobec zwierzchników, nie kwestionował ich decyzji, czym zasłużył sobie na przychylność Władimira Putina i ministra obrony Sergieja Szojgu. Na Kremlu określany jako "typowy trep".

Ludzie Putina. Kto dowodzi wojną w Ukrainie?

Pierwszym zastępcą Gierasimowa jest generał pułkownik Michaił Tepliński, czyli "bóg dowódca", szanowany w środowisku spadochroniarz szturmownik - podkreśla polski analityk wojskowy. PPłk Korowaj zauważa, że to "sprawny dowódca uciekający się w działaniach operacyjnych do rozwiązań łączący rajdy i siłę ognia. Ci, którzy z nim służyli, mówią, że sprawiedliwie ocenia podwładnych i rzeczywistość". Ma cenić wytrwałość i lojalność. Drugi zastępca Gierasimowa to z kolei jeden z nielicznych wojskowych, który przeszedł wszystkie stopnie w rosyjskiej armii, rozpoczynał bowiem od służby zasadniczej w Wojskach Obrony Powietrznej. Mowa o generale pułkowniku Aleksandrze Łapinie, który ma pseudonim "nieustępliwy młot". Ma być bezwzględny i okrutny wobec podwładnych, nie toleruje dezercji. Jego sojusznikiem jest Szojgu, a wrogiem - Kadyrow.

Ppłk rez. Maciej Korowaj w dalszej kolejności wymienia i krótko opisuje dowodzących poszczególnymi rosyjskimi zgrupowaniami wojsk. Wyłania się z nich obraz wiernych i poddanych wykonawców rozkazów, którzy nie zważają na ludzi, którymi zarządzają.Wielu z nich przekłada brutalność nad praktyczność, jak przykłądowo płk pułkownik Sirgiej Bojko, który dowodzi Zgrupowaniem Sił Rosgwardii albo dowódca zgrupowania wojsk "Centrum" gen. Andrei Mordwiczew, "rzeźnik Azowstalu".

