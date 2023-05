Centrum im. Razumkowa i Fundacja Inicjatyw Demokratycznych im. Kuczeriwa przeprowadziły w Ukrainie sondaż opinii publicznej, o czym możemy przeczytać na stronie kresy24.pl. Respondenci odpowiadali na kilka ważnych pytań związanych z wojną, jaką rozpoczęła Rosja. Ukraińcy wskazywali m.in. osoby, które okazały im największe wsparcie w obronie przed rosyjską agresją. Bardzo wysokie miejsce wśród polityków, cieszących się uznaniem Ukraińców, zajął prezydent Polski Andrzej Duda.

REKLAMA

Zobacz wideo Sondaże w polityce: informacja czy manipulacja? Debata na żywo na Gazeta.pl

Ukraina. Według sondażu tylko Zełenski i Biden odegrali ważniejszą rolę w obronie Ukrainy

Badanie przeprowadzono między 23 a 30 marca 2023 roku we wszystkich regionach Ukrainy, które nie są objęte działaniami wojennymi i znajdują się pod kontrolą władz ukraińskich. Zastosowano w nim metodę wywiadów osobistych. Łącznie przeprowadzono rozmowy z 2017 osobami w wieku 18 lat i starszymi. Respondenci odpowiadali m.in. na pytanie otwarte "którzy politycy lub osoby publiczne odegrały ważną rolę w obronie kraju?". Najwięcej osób wskazało prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski został wymieniony przez 65 proc. respondentów. 47 proc. wspomniało o naczelnym dowódcy sił zbrojnych Ukrainy gen. Wałeriju Załużnym.

Ranking zaufania. Kaczyński przegonił Tuska. Mentzen w ostatniej trójce

Zapytani o zagranicznych polityków, którzy odegrali pozytywną role w obronie Ukrainy przed Rosją, Ukraińcy wskazywali najczęściej Joe Bidena, Andrzeja Dudę i Borisa Johnsona. Prezydenta USA wymieniło 58 proc. ankietowanych. Na Dudę wskazało 50 proc. respondentów. Wynik o jeden punkt procentowy gorszy od prezydenta Polski zanotował były premier Wielkiej Brytanii. Słabe rezultaty osiągnęli z kolei najbardziej wpływowi europejscy przywódcy. Postawę prezydenta Francji Emmanuela Macrona doceniło 10 proc. ankietowanych, a kanclerza Niemiec Olafa Scholza zaledwie 9 proc.

Sondaż: Złe wieści dla Kaczyńskiego - nawet Konfederacja mu nie pomoże

94 proc. Ukraińców biorących udział w sondażu uważa, że Putin jest współczesnym Hitlerem

Ukraińcy odpowiadali również na pytanie o to, jakiego rodzaju pomoc najbardziej ich satysfakcjonuje. "Według wyników ankiety to broń z zagranicy (13,5 proc.) oraz wsparcie sojuszników i partnerów (11,8 proc.) zaszczepiło w Ukraińcach najwięcej nadziei i optymizmu" - napisano w omówieniu sondażu. Badanie pokazało też jasno, że stosunek ukraińskiej opinii publicznej do prezydenta Rosji jest jednoznacznie negatywny. Aż 94 proc. ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że Władimir Putin jest współczesnym Adolfem Hitlerem.