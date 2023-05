Podczas, gdy Moskwa świętowała Dzień Zwycięstwa, który upamiętnia podpisanie aktu kapitulacji przez III Rzeszę, Jewgienij Prigożyn nagrał wideo, które opublikował na Telegramie. W jego emocjonalnym przemówieniu nie zabrakło wulgaryzmów. Powodem niezadowolenia jest ponownie brak odpowiedniego zaopatrzenia. Ponadto szef Grupy Wagnera poinformował o otrzymanych rozkazach.

Prigożyn ponownie zapowiada wycofanie się z Bachmutu. Grupa Wagnera miała otrzymać groźby

Jak informuje "The Moscow Times", lider Grupy Wagnera poinformował we wtorek 9 marca w nagraniu, że otrzymał list z rosyjskiego ministerstwa obrony. W wiadomości miały pojawić się groźby, że jeżeli członkowie Grupy Wagnera wycofają się z Bachmutu, zostaną oskarżeni o zdradę. Nie jest to pierwszy konflikt między stronami.

Rosja. Władimir Putin przestraszył się "huku" podczas Dnia Zwycięstwa

- Wczoraj przyszedł rozkaz bojowy, który jasno stwierdzał, że jeśli opuścimy nasze pozycje, zostanie to uznane za zdradę ojczyzny. Jak nie będzie amunicji, to opuścimy swoje stanowiska i będziemy pytać, kto tak naprawdę zdradza ojczyznę - powiedział Prigożyn, jak informuje Agencja Reutera.

Jak informowaliśmy, przywódca Grupy Wagnera niedawno zapowiadał, że jego siły szturmowe wycofają się z Bachmutu. Powodem były braki w wyposażeniu bojowym, w tym głównie amunicji. W odpowiedzi ministerstwo miało obiecać dostawy. To sprawiło, że ukontentowany Prigożyn wycofał się nie z Bachmutu, tylko ze swoich słów.

Teraz zapowiada, że jeszcze przez kilka dni pozostanie na pozycji i będzie nalegać, aby dostarczono mu amunicję, bowiem grupa Wagnera otrzymała dostawę, ale w niewystarczającej ilości. - Dali nam tylko 10 proc. tego, o co prosiliśmy. Zostaliśmy oszukani - oznajmił Prigożyn.

Udawali, że chcą być w Grupie Wagnera, pytali, jak długo przeżyją

Prigożyn twierdzi, że rosyjscy żołnierze uciekają z pozycji bojowych

Według doniesień "The Moscow Times", szef grupy Wagnera poinformował również, że rosyjska jednostka wojskowa uciekła z pozycji. Jego zdaniem żołnierze decydują się na tak radykalne kroki przez dowódców armii, którzy wydają "absolutnie przestępcze rozkazy". Jak stwierdził, żołnierz nie powinien umierać z powodu "głupoty swoich przywódców". Rosyjskie ministerstwo obrony nie odniosło się do słów Prigożyna.