Oburzenie polityków PiS po wpisie Olafa Scholza z okazji rocznicy kapitulacji III Rzeszy

8 maja 1945 r. w Berlinie została podpisana kapitulacja, która oficjalnie zakończyła sześcioletnią wojnę w Europie. Szacuje się, że podczas działań wojennych w Polsce zginęło od 3 do nawet 6 mln obywateli. Z kolei według wyliczeń zachodnich historyków łączna liczba zabitych w czasie II wojny światowej waha się pomiędzy 35 a 60 mln. W związku z rocznicą kapitulacji nazistów kanclerz Niemiec opublikował na Twitterze wpis. "78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. Zawsze będziemy za to wdzięczni" - zaczął Scholz. Dodał, że "8 maja przypomina, że demokratyczne państwo nie jest oczywistością. Powinniśmy je chronić i bronić - każdego dnia".

Wypowiedź kanclerza skomentowała była premierka Polski Beata Szydło. "Scholz oświadczył, że w 78 lat temu 'Niemcy zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu'. Niemcy najpierw stworzyli mit bezpaństwowych 'nazistów', teraz zaś idą dalej i zaczynają przedstawiać Niemcy jako ofiarę nazizmu" napisała Szydło. Dodała, że "to bezczelność i kpina z ofiar niemieckich zbrodni".

Z kolei wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin stwierdził, że "kanclerz Scholz w kuriozalny sposób próbuje zrzucić z Niemców odpowiedzialność za horror II Wojny Światowej." Wspomniał również o odszkodowaniu dla Polski za zbrodnie wojenne, jakich od dłuższego czasu domagają się nasi rządzący. "Niemcy od 78 lat nie rozliczyli swoich zbrodni, nie wypłacili Polsce odszkodowania za mordy i zniszczenie. Nie narodowi socjaliści, nie faszyści, nie hitlerowcy, ale Niemcy" - dodał polityk.

Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS, odnosząc się do wpisu kanclerza, stwierdził, że "niemieckie poczucie humoru jest specyficzne i bezczelne ". Po czym zamieścił mem z pingwinem z bajki dla dzieci, który wskazuje na napis "it was a joke" (z ang. "to był żart" red.). - To tylko pokazuje niemiecką butę i bezczelność, bo rozumiem, że Niemcy były okupowane przez kosmitów i zostały nagle wyzwolone od tych kosmitów. Przypomnę, że w Niemczech ustrój, który się ukształtował w 1933 roku, kształtował się demokratycznie. To Niemcy wybrali na swojego lidera, partię rządzącą, niemiecką partię narodowo-socjalistyczną i Hitlera jako dyktatora - mówił Sobolewski w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

- Słowa, które wypowiada w tej chwili kanclerz Scholz, są obrazą dla wszystkich ofiar II wojny światowej, Polaków, którzy zginęli podczas II wojny światowej, zostali zamordowani przez tych właśnie ponoć wyzwolonych Niemców - stwierdził polityk.

Oburzenie sformułowaniami kanclerza Niemiec wyraziła także eurodeputowana PiS Beata Mazurek. "Kanclerz Scholz relatywizuje historię. To profanacja mln ofiar niemieckich zbrodni. Niestety, nasza opozycja im w tym pomaga przez: torpedowanie reparacji (Schetyna), złe słowo Polaka (Grzelak), czy zaproszenie do Sejmu antypolskiej AFD (Braun)" - napisała, a do wpisu załączyła zdjęcie Donalda Tuska z Angelą Merkel.

