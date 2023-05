Jak możemy przeczytać na portalu rbb24.de, ministrowie spraw wewnętrznych dwóch niemieckich landów, Saksonii i Brandenburgii, domagają się od rządu federalnego zmian w zakresie aktualnej polityki migracyjnej Niemiec. Zdaniem lokalnych władz obecnie funkcjonujące rozwiązania nie zapewniają skutecznych narzędzi w walce z nielegalną migracją na wschodzie kraju.

"Liczba nielegalnych migrantów rośnie niemal nieprzerwanie" - napisali we wspólnym liście skierowanym do rządu federalnego ministrowie spraw wewnętrznych Saksonii i Brandenburgii. Policyjne dane potwierdzają, że skala zjawiska niezgodnej z prawem migracji jest duża. Według niemieckich służb w pierwszym kwartale 2023 roku bez zezwolenia wjechało do kraju 19 627 osób. Przedstawiciele obu landów podkreślili, że jeśli trend ten się utrzyma, problem nielegalnej migracji będzie najpoważniejszy od czasów kryzysu migracyjnego z 2015 roku. Dlatego też władze Saksonii oraz Brandenburgii domagają się przywrócenia kontroli na granicy z Polską i Czechami.

- Jeśli chcemy zachować swobodę przemieszczania się w strefie Schengen, musimy zapobiec utracie zdolności nadzorowania sytuacji na granicy. Dlatego oczekujemy od rządu federalnego natychmiastowego wprowadzenia stacjonarnych kontroli na granicach i zintensyfikowania środków ich ochrony - powiedział minister spraw wewnętrznych Brandenburgii.

Niemieckie władze samorządowe żądają także zwiększenia środków, jakie rząd federalny przeznacza na pomoc w prowadzeniu regionalnej polityki migracyjnej. Kwestię tę podniósł m.in. burmistrz Berlina Kai Wegner. - Oczekuję, że rząd federalny wywiąże się ze swojej odpowiedzialności i udzieli krajom związkowym większego wsparcia finansowego - powiedział Wegner. Apele kierowane w stronę niemieckiego rządu federalnego mają związek ze spotkaniem, które zaplanowano na 10 maja. Tego dnia kanclerz Niemiec Olaf Scholz ma rozmawiać z przedstawicielami władz lokalnych o możliwych sposobach przeciwdziałania problemowi nielegalnej migracji.