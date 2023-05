Wypadek polskiego autokaru na autostradzie w Niemczech. Media: Wielu rannych, niektórzy ciężko

Jak przekazał niemiecki "Bild", powołując się na lokalnych funkcjonariuszy policji, do wypadku doszło we wtorek około godz. 12:30 między węzłami Storkow i Fürstenwalde na wschodzie kraju, w kierunku Polski. W zdarzeniu uczestniczyły autobus i dwie ciężarówki. Według wstępnych informacji podawanych przez niemieckie media rannych zostało od 35 do 60 osób, w tym kilku ciężko. Z kolei Marcin Król, konsul RP w Berlinie, w rozmowie z TVN24 mówił o 56 poszkodowanych, w tym dwie, trzy osoby zostały poważniej ranne. - Strona niemiecka kwalifikuje jako ciężej poszkodowane osoby, które mają często po prostu złamania, więc (...) to nie znaczy, że ich życie jest zagrożone - dodał i podkreślił, że nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Polski konsul przekazał, że autokar ma polskie tablice, ale nie wiadomo jeszcze, kto jest jego operatorem. Jak zaznaczył, nie zostało zweryfikowane jeszcze, ile z podróżujących osób ma polskie obywatelstwo.

"Decyzją Komendanta Głównego Policji na miejsce zostali skierowani polscy policjanci celem wsparcia w działaniach ratunkowych" - poinformowała na Twitterze policja. Na miejscu wypadku pracują służby, autostrada A12 jest zamknięta w obu kierunkach. Niektóre niemieckie media informują, że w wypadku uczestniczyła cysterna, a na jezdnię wylał się olej.

