Władimir Putin wygłosił propagandowe przemówienie na placu Czerwonym z okazji Dnia Zwycięstwa. Podczas wystąpienia stwierdził, że "cywilizacja znajduje się w punkcie zwrotnym" i "rozpętała się prawdziwa wojna przeciwko [jego - red.] ojczyźnie". - Ale pokonamy terroryzm, ochronimy mieszkańców Donbasu. Nie ma dla nas krajów nieprzyjaznych, wrogich narodów ani na Zachodzie, ani na Wschodzie. Podobnie jak zdecydowana większość na planecie, chcemy widzieć pokojową, wolną i stabilną przyszłość, wierzymy, że każda ideologia wyższości jest z natury obrzydliwa, zbrodnicza i śmiertelna. Ale zachodnie elity mówią o swojej ekskluzywności, sieją rusofobię, szerzą wartości skierowane przeciwko temu, co czyni człowieka człowiekiem, a wszystko po to, by nadal dyktować, narzucać narodom swoją wolę, swoje prawa, reguły - powiedział.

- W rzeczywistości to system grabieży, przemocy i represji. Wydaje się, że zapomnieli, do czego doprowadziły szaleńcze roszczenia nazistów do dominacji nad światem, zapomnieli, kto pokonał to potworne, totalne zło. (...) Dzisiaj neonazistowskie złe duchy chcą zniszczenia Federacji Rosyjskiej, wykreślenia wyników II wojny światowej, zduszenia wszelkich ośrodków rozwoju. Naród ukraiński jest zakładnikiem zamachu stanu i reżimu, który jest w rękach Zachodu - stwierdził, co oczywiście nie jest prawdą. To Rosja zaatakowała Ukrainę, żadne z państw nie chciało atakować Rosji.

Atakuje Polskę i oskarża o prowokowanie Rosji. "Katastrofalne skutki"

Dzień Zwycięstwa. Władimir Putin mówił o "świętych bitwach"

Rosyjski dyktator podkreślił, że jest dumny ze swoich żołnierzy w Ukrainie. - Bitwy, które decydują o losie naszej ojczyzny, zawsze było święte. Jesteśmy dumni z wszystkich, którzy walczą na pierwszej linii frontu. Nie ma teraz ważniejszej rzeczy niż wasza praca. Przyszłość naszej państwowości i naszego narodu zależy od was - zaznaczył. Swoje wystąpienie Władimir Putin zakończył słowami: "Za Rosję, za nasze waleczne siły zbrojne, za zwycięstwo!".

9 maja Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa. Na Paradę Zwycięstwa do Moskwy przybyli przywódcy siedmiu krajów: prezydenci Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu oraz premier Armenii. W defiladzie biorą udział także jednostki walczące w Ukrainie - podkreśla "Kommiersant".

