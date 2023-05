Mali. Dziewięcioraczki z Księgi rekordów Guinnessa skończyły dwa lata. Jak teraz wyglądają?

Dziewięcioraczki urodziły się 5 maja 2021 roku w Casablance w Maroku. Zostały poczęte przy pomocy metody zapłodnienia in vitro, a na świat przyszły poprzez cesarskie cięcie. W ubiegły piątek pięć dziewczynek oraz czterech chłopców - Fatouma, Kadidia, Hawa, Adama, Oumou, Bah, Mohammed, Oumar i Elhadji - obchodziło swoje drugie urodziny.

Mali. Dziewięcioraczki z Księgi rekordów Guinnessa skończyły dwa lata

W 2021 roku dzieci po opuszczeniu szpitala w Casablance przeniosły się z rodzicami do mieszkania zlokalizowanego w tym samym mieście w Maroku. Tam stale znajdowały się pod opieką lekarzy. Dopiero w grudniu ubiegłego roku wraz z rodzicami mogły powrócić do domu w Mali. Tym większe szczęście było rodziców, że po tak długim czasie, 5 maja 2023 roku swoje drugie urodziny maluchy mogły obchodzić w domu rodzinnym wśród rodziny i przyjaciół. - Dziękuję Bogu, że pozwolił mi świętować drugie urodziny moich dzieci w domu, w Mali - powiedziała cytowana przez serwis africanews.com Hailma Cisse, matka dziewięcioraczków.

- Wiemy, że dziewięcioraczki to dar od Boga. Wychowywanie dzieci nie jest proste. Nawet z jednym dzieckiem jest ciężko, więc co dopiero z dziewięcioma na raz. Odkąd jestem już w Mali, moja rodzina wspiera mnie w wychowaniu dzieci. W szczególności moja siostra. Jest ze mną w dzień i w nocy, każdego dnia, aby pomóc w opiece nad dziećmi - mówiła w rozmowie z Associated Press Hailma Cisse. Oprócz codziennej pomocy bliskich zatroskani rodzice dziewięcioraczków mogą liczyć także na wsparcie rządu malijskiego oraz różnego rodzaju organizacji pozarządowych. Dzięki nim dzieci mają zapewnioną edukację, wyżywienie oraz ogólną pomoc.

Dziewięcioraczki z Mali. Lekarze przeoczyli dwójkę maluchów

Początkowo matka dziewięcioraczków, 25-letnia wówczas Hailma Cisse, przekonana była, że spodziewa się siedmiorga dzieci. W związku z ciążą mnogą oraz potrzebą szczególnej opieki kobieta decyzją lekarzy w Mali została przeniesiona do kliniki w Casablance w Maroku. Tam okazało się, że we wcześniejszych badaniach przeoczono dwójkę maluchów. Dziewięcioraczki przyszły na świat 5 maja 2021 roku. W chwili swoich narodzin zostały wpisane do Księgi rekordów Guinnessa jako najwięcej dzieci urodzonych żywych w trakcie tego samego porodu.

- Zaczęliśmy z siedmioma, a Allah pobłogosławił nas dziewięcioma - powiedział cytowany przez serwis today.com ojciec dzieci Abdelkader Arby, oficer malijskiej armii. - Jesteśmy dumni, to coś wyjątkowego. Rodzina jest znana na całym świecie, to wspaniała rzecz - dodał szczęśliwy ojciec. Zanim na świat przyszły dziewięcioraczki rodzice mieli już czteroletnią córkę. Podkreślali, że nie sądzili, że ich rodzina zmieni się tak diametralnie w tak krótkim czasie.