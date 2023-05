Odwet Chin. Wyrzucają kanadyjską dyplomatkę z Szanghaju

"9 maja rząd Kanady uznał dyplomatę Konsulatu Generalnego Chin w Toronto za osobę niepożądaną. Chiny zdecydowanie to potępiają i zdecydowanie się temu sprzeciwiają, a także skierowały do Kanady démarche i stanowczy protest" - czytamy w oświadczeniu chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. "Chiny uznają Jennifer Lynn Lalonde z Konsulatu Generalnego Kanady w Szanghaju za persona non grata" - przekazało we wtorek MSZ. Jak dodało, dyplomatka "została poproszona o opuszczenie kraju przed 13 maja".

Odwet Chin. Wyrzucają kanadyjskiego dyplomatę z Szanghaju

Kanada wydaliła pracującego w Toronto chińskiego dyplomatę, który zastraszał kanadyjskiego parlamentarzystę i jego rodzinę za krytykowanie działań Chin wobec ujgurskiej mniejszości etnicznej. Ministerka spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly przekazała, że Zhao Wei został uznany za persona non grata. Dodała, że decyzja ta została podjęta po dokładnym rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Melanie Joly zaznaczyła, że Kanada nie będzie tolerować żadnej formy zagranicznej ingerencji w jej sprawy wewnętrzne. Polityczka dodała, że inni dyplomaci zostali ostrzeżeni, że - jeśli zaangażują się w tego typu działania - zostaną odesłani do domu.

Rządowa agencja wywiadowcza Canadian Security Intelligence Service w wydanym w 2021 roku raporcie o chińskich wpływach w Kanadzie pisała o groźbach pod adresem konserwatywnego członka parlamentu Michaela Chonga. Chiny twierdzą, że nigdy nie ingerowały w wewnętrzne sprawy Kanady i nie mają w tym żadnego interesu. Konsulat generalny Chin w Toronto stwierdził, że raport w sprawie Michaela Chonga jest całkowicie bezpodstawny.

