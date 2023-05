Grupa Wagnera jest prywatną firmą wojskową, której właścicielem jest zaufany współpracownik Władimira Putina, oligarcha Jewgienij Prigożin. Nieoficjalnie działa jako "długie ramię" Kremla. Dziennikarze Radia Swoboda skontaktowali się z najemnikami i podstępem poznali "profity" z walki w Ukrainie.

Ukraina. Dziennikarze udawali, że chcą się zapisać do Grupy Wagnera

Nagranie rozmowy udostępnił w mediach społecznościowych doradca ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. "Dziennikarze Radia Swoboda udawali, że chcą się zapisać do Grupy Wagnera. Powiedziano im otwarcie, że przeżywalność najemników Wagnera w Ukrainie jest bardzo niska" - napisał w poniedziałek (8 maja) na Twitterze Anton Heraszczenko.

"Rozumiesz, czy nie rozumiesz?"

Na nagraniu najemnik tłumaczy dziennikarzom Radia Swoboda warunki, na których żołnierze wcielani są do firmy kontrolowanej przez Jewgienija Prigożyna. Z rozmowy wynika, że pieniądze za walkę w Ukrainie Grupa Wagnera z reguły wypłaca bliskim poległych. Inaczej sprawa wygląda w przypadku osób, które wysyłane są do Afryki (m.in. Libii, Mali, Sudanu, Sudanu Południowego i na Madagaskar) - tutaj bonusem w większości przypadków dysponuje najemnik. Odpowiadający na pytania dziennikarzy stwierdził, że jest to przekonujący argument do wstąpienia do armii Prigożyna. - Więc przeżywalność w Ukrainie jest dość... - zaczął dziennikarz. - Rozumiesz, czy nie rozumiesz? - odparł rozmówca. - Rozumiem, rozumiem - stwierdził, a z ich dialogu można wywnioskować, że bojownicy nie są w stanie przeżyć w Ukrainie zbyt długo.

Prigożyn twierdzi, że jego jednostki w Bachmucie posunęły się o 280 metrów

Jewgienij Prigożin: Przybyli tutaj jako ochotnicy i umierają

Wagnerowcy brali udział w większych i mniejszych operacjach zbrojnych, m.in. w aneksji Krymu, operacjach w Donbasie i Regionie Lutańskim, w Syrii, Sudanie, Republice Środkowej na Madagaskarze, w Libii, Wenezueli czy Mozambiku. Od połowy grudnia 2021 roku objęci są unijnymi sankcjami, w związku ze stosowanymi przez nich torturami, egzekucjami i zabójstwami m.in. w Libii, Syrii i Donbasie.

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, Grupa Wagnera od kilku miesięcy bezskutecznie próbuje zająć Bachmut. 5 maja Prigożyn opublikował nagranie, w którym skrytykował rosyjskie władze za brak pomocy dla jego najemników. - Przybyli tutaj jako ochotnicy i umierają, abyście mogli siedzieć jak tłuste koty w swoich luksusowych biurach - mówił, zwracając się bezpośrednio do ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa. Na jego słowa zareagował przywódca Czeczeni. Stwierdził, że kadyrowcy mogą zastąpić Grupę Wagnera oraz zająć Bachmut w kilka godzin.