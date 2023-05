Służby celne na lotnisku w Ćennaj w południowo-wschodniej części Indii dokonały pod koniec kwietnia niecodziennego odkrycia. W bagażu jednej z turystek odnaleziono ponad 20 nielegalnie przewożonych zwierząt.



Indie. Turystka przemycała w bagażu ponad 20 gadów

Służby znalazły zwierzęta podczas przeszukiwania bagażu kobiety. 30 kwietnia opublikowano nagrania oraz zdjęcia z przejęcia zwierząt. Gady znajdowały się w przezroczystych, plastikowych pojemnikach. Jak poinformowały służby, kobieta przyleciała do Indii 28 kwietnia z Kuala Lumpur, stolicy Malezji lotem nr AK13.

"Podczas kontroli bagażu rejestrowanego znaleziono 22 węże różnych gatunków i kameleona" - przekazano w komunikacie. Nie podano informacji, czy kobieta została zatrzymana i gdzie obecnie przebywa. Nie wiadomo też, gdzie przetransportowano zwierzęta.

Indie są częstym celem dla przemytników zwierząt

Do Indii podróżuje coraz więcej przemytników dzikich zwierząt. Stąd mogą je transportować do innych krajów. "Indie znajdują się w pierwszej dziesiątce krajów pod względem wykorzystania sektora linii lotniczych do handlu dziką fauną i florą" - przekazał Atul Bagai, szef Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) w Indiach, cytowany przez portal Insider.

W styczniu br. dokonano podobnego odkrycia. Wtedy jeden z turystów przewoził w swoim bagażu 45 pytonów królewskich, trzy marmozety, trzy żółwie trójgwiazdkowe i osiem węży zbożowych. Według informacji przekazanych przez CBS News gady zostały deportowane z powrotem do Bangkoku.