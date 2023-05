Demontaż pomnika w Głubczycach. Rosja wszczyna śledztwo. "Grozi nam do pięciu lat kolonii karnej"

Szef Rosyjskiego Komitetu Śledczego Aleksander Bastrykin polecił wszczęcie postępowania karnego w sprawie zburzenia pomnika żołnierzy radzieckich w Polsce - informuje TASS. Pomnik wdzięczności żołnierzy Armii Czerwonej został zdemontowany 5 maja w miejscowości Głubczyce w województwie opolskim. Demontaż był transmitowany na żywo przez Instytut Pamięci Narodowej (INP).

- Widzimy jak ważne jest to dla Federacji Rosyjskiej. Kilka dni temu, po tym, gdy usunęliśmy obiekt propagandowy w Głubczycach, Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął śledztwo, w którym grozi nam do pięciu lat kolonii karnej, albo pięć milionów rubli kary [około 270 tysięc Federacja Rosyjska do dziś uznaje, że powinna meblować przestrzeń wolnej i niepodległej Polski. To zdradza ich imperialne myślenie i pokazuje, że duch komunizmu sowieckiego unosi się do dziś w Federacji Rosyjskiej - powiedział na antenie TV Republika prezes IPN Karol Nawrocki.

Pomnik wzniesiony został w 1945 r. Upamiętniał 676 żołnierzy Armii Czerwonej 1 Frontu Ukraińskiego, którzy w marcu 1945 roku polegli w walkach o miasto. "Na podstawie dokumentacji Polskiego Czerwonego Krzyża ustalono, że w 1952 r. przeprowadzono w Głubczycach całościowe ekshumacje szczątków czerwonoarmistów i na terenie Głubczyc nie pozostawiono żadnych miejsc pochówku żołnierzy Armii Czerwonej. To klasyczny obelisk na cokole i postumencie schodkowym. Zwieńczony pięcioramienną gwiazdą na iglicy" - pisał IPN.

Wyburzenie trzech pomników Armii Czerwonej

Prezes IPN Karol Nawrocki wyjaśniał w 2022 roku, że demontaż posowieckich pomników to nie tylko wypełnienie zapisów ustawy z 2016 roku o dekomunizacji polskiej przestrzeni publicznej. "Według tego prawa żaden sowiecki relikt z symbolami systemu komunistycznego nie powinien dzisiaj straszyć ludzi w przestrzeni publicznej". Z jednej strony są to względy prawne, ale z drugiej strony też względy przyzwoitości historycznej.

Karol Nawrocki dodawał wówczas, że pomniki ku czci żołnierzy Armii Czerwonej nie powinny stać w miejscach publicznych, ponieważ gloryfikują zbrodniczy system i zbrodniarzy. "Nie możemy w XXI wieku nauczać kolejnych pokoleń Polaków o tym, że zbrodniarze, którzy mordowali, gwałcili, zasługują na szacunek. To psuje świat, a nierozliczenie systemów totalitarnych i zbrodniarzy sprawia, że ten świat staje się gorszy, ośmiela to kolejnych satrapów do tego, aby robić na tym świecie złe rzeczy". IPN demontując pomniki Armii Czerwonej, nie narusza cmentarzy żołnierzy radzieckich.

