Do zdarzenia doszło 23 kwietnia na pokładzie samolotu AI 630 linii Air India lecącego z Nagpur do Bombaju w Indiach. Jak poinformował przewoźnik, doszło tam wówczas do "rzadkiego i niefortunnego incydentu", w którym skorpion ukąsił pasażerkę.

Indie. Skorpion ukąsił pasażerkę na pokładzie samolotu

Linie nie wyjaśniły, w którym momencie dwugodzinnego lotu doszło do ukąszenia pasażerki. Jak zaznaczono w komunikacie, po wylądowaniu samolotu kobieta została natychmiast skonsultowana z lekarzem, który udzielił jej pierwszej pomocy medycznej, a następnie została przetransportowana do szpitala.

Wiadomo, że kobieta została wypisana do domu w sobotę 6 maja. "Nasi pracownicy towarzyszyli pasażerce w drodze do szpitala i oferowali jej wszelkie wsparcie aż do momentu wypisu" - zapewnia Air India, przepraszając za całe zdarzenie. "Szczerze żałujemy cierpień i niedogodności, które poniósł nasz pasażer" - czytamy w oświadczeniu.

Jak dodano, zespół postępował zgodnie z protokołem i po zdarzeniu przeprowadził pełną kontrolę maszyny. Na pokładzie znaleziono skorpiona, który został złapany przez załogę. "Następnie przeprowadzono proces fumigacji samolotu" - dodał przewoźnik. Fumigacja to zwalczanie owadów i gryzoni za pomocą środków chemicznych w formie dymu, gazu lub pary.

Już wcześniej w Air India pojawiali się "pasażerowie na gapę". Karaluchy, pluskwy, szczury

Jak informuje "Hindustan Times", o działania poproszony został także dział cateringu współpracujący z Air India. Również w przeszłości u przewoźnika zdarzały się przypadki zauważania gadów na pokładzie samolotów. W grudniu 2022 roku w ładowni jednostki Air India odkryto węża. W ostatnich latach na pokładzie "na gapę" podróżowały pluskwy (2018 rok), karaluchy - które znaleziono w jedzeniu (2019 rok) czy szczury.