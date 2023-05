Kadyrow wystrojony w bluzę od Vuittona. "Allah daje. Nie wiem, skąd biorą się pieniądze"

Ramzan Kadyrow jest jednym z najwierniejszych sojuszników Rosji, który wielokrotnie mówił o tym, że Władimir Putin "zmusi Zachód do współpracy", a nawet do "padnięcia na kolana". Jak widać "gorszy" Zachód ma do zaoferowania coś, co wyjątkowo kusi czeczeńskiego przywódcę.

REKLAMA

Zobacz wideo Ekspert o Czeczenach biorących udział w wojnie i grupie Wagnera

Czeczenia. Ramzan Kadyrow zapozował w bluzie marki Louis Vuitton

Doradca ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zwrócił uwagę na jedno ze zdjęć zamieszczonych przez Kadyrowa w mediach społecznościowych. "Kadyrow nakręcił wideo w koszulce Louis Vuitton, która kosztuje 2370 euro. Jaki byłby dress code dla Kadyrowców nagrywających TikToka w Bachmucie?" - zastanawiał się Anton Geraszczenko, podkreślając, że gdy Czeczeni giną na froncie, ich przywódca prezentuje się w luksusowych ubraniach.

I faktycznie, "przyjaciel" Putina zapozował do fotografii w paramilitarnej bluzie, zaprojektowanej przez ekskluzywny dom mody Louis Vuitton, która musiała kosztować dyktatora około 13 tysięcy złotych. Markę bluzy zdradzają charakterystyczne litery "L" i "V" na ściągaczach bluzy, zgadza się także wzór materiału i napis moro, układający się w napis "Louis Vuitton". Na rosyjskojęzycznej stronie marki bluza nie jest obecnie dostępna, ale można ją zamówić.

Dzień Zwycięstwa w Europie a w Rosji - dlaczego są w dwóch terminach?

Pojawianie się Ramzana Kadyrowa w ekskluzywnych markach można uznać za wizerunkową wpadkę, ponieważ przywódca Czeczenii nie raz krytykował "zachodni" styl życia. Wcześniej, jesienią 2022 roku, w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie z gabinetu Kadyrowa. Na fotografii było widać rękawice i worek bokserski z limitowanej kolekcji Louis Vuitton z 2014 roku, która kosztowała około 175 tys. dolarów, czyli niemal milion złotych. Marka wyprodukowała jedynie 25 takich zestawów.

Majątek Ramzana Kadyrowa szacowany jest na 800 mln złotych

Ramzan Kadyrow posiada majątek, na który składają się luksusowe posiadłości i ekskluzywne samochody. Szacowany jest on na około 200 milionów dolarów (przy obecnym kursie walut jest to około 826 mln złotych). Przywódca Czeczenii może cieszyć się tym bogactwem dzięki współpracy z Kremlem.

Kadyrow odpowiada Prigożynowi: Jesteśmy gotowi do zajęcia Bachmutu

Co wchodzi w skład majątku Ramzana Kadyrowa? Są to m.in.: willa na wyspie Palma Dżamira w Dubaju czy prywatny samolot wart 80 mln dolarów oraz ogromna liczba nieruchomości w Czeczenii i Rosji. Pierwsza żona dyktatora, Medni Kadyrowa, która jest matką dla jego 12 dzieci (z czego dwójka została przez nich adoptowana), jest właścicielką 109-metrowego apartamentu w Czeczenii i kilku mieszkań w Moskwie.

Druga żona Kadyrowa, Fatima Kazujewa, ma pałac o powierzchni dwóch boisk piłkarskich, który znajduje się w Groznym naprzeciwko pałacu Kadyrowa. 30-latka ma też co najmniej trzy mieszkania w Moskwie, których wartość wynosi około 7 mln dolarów. Domniemana, trzecia żona Kadyrowa, piosenkarka Aminat Achmadowa, także ma pałac, w którym mieszka wraz z ich wspólnymi dziećmi.

Skąd przywódca najbiedniejszego regionu ma taki majątek? Według ustaleń "The Moscow Times" i portalu Segodnya, Kadyrow swój majątek ukształtował, zawłaszczając pieniądze z budżetu kraju. Rosyjski opozycjonista Ilja Jaszyn w rozmowie z pierwszym z wymienionych mediów stwierdził, że Kadyrow kradnie dotacje przekazywane Czeczenii przez Moskwę - a mają być one warte nawet 3,8 miliardów rocznie. Co o swoim majątku mówi sam Kadyrow? - Allah daje. Nie wiem, skąd biorą się pieniądze - stwierdził w 2011 roku.