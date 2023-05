Rocznica zakończenia II wojny światowej. Zełenski: Zło powróciło, ale wygramy

- 8 maja Ukraina i wolny świat wspominają sześć strasznych lat w historii ludzkości - od 1939 do 1945 roku. Lat, które pochłonęły życie milionów ludzi, w tym 8 milionów Ukraińców. Lat okupacji i okrucieństwa, krwawe bitwy, bombardowania, masowe egzekucje, Holokaust. Całe zło, które nazizm przyniósł światu, które sprowadził na naszą ziemię - podkreślił Wołodymyr Zełenski.

Zełenski: "Zło powróciło. Mimo że agresor jest teraz inny, ma ten sam cel"

Prezydent Ukrainy poinformował, że złożył do parlamentu projekt ustawy o ustanowieniu 8 maja Dniem Pamięci i Zwycięstwa nad nazizmem w II wojnie światowej. - Nigdy nie zapomnimy wkładu narodu ukraińskiego w zwycięstwo nad nazizmem. I nie będziemy kłamać, że zwycięstwo to mogło nastąpić bez udziału jakiegoś kraju czy ludzi - powiedział. - Podobnie jak wtedy razem niszczyliśmy zło, teraz razem niszczymy podobne zło. Niestety zło powróciło. Mimo że agresor jest teraz inny, ma ten sam cel - zniewolenie czy zniszczenie. I jak wtedy opieraliśmy się na wspólnej sile wolnych narodów, tak teraz walczymy ze złem razem z wolnym światem, razem z wolną Europą. I wygramy! Będzie dzień naszego zwycięstwa - Dzień Zwycięstwa Ukrainy. Będzie! - podkreślił Wołodymyr Zełenski.

- I razem z całą wolną Europą będziemy obchodzić 9 maja Dzień Europy w Ukrainie. Zjednoczona Europa, której sercem powinien być i będzie pokój. Nasza Europa, której Ukraina zawsze była, jest i będzie częścią. (...) Będzie to Dzień Europy, naszej sojuszniczki, która daje schronienie naszym kobietom i dzieciom. Która nie podważa naszej suwerenności i nie kwestionuje prawa do wyboru własnej drogi rozwoju. Która nigdy nie nazywa Ukrainy "wymyślonym" czy "sztucznym" tworem. I która daje nam broń, byśmy mogli bronić siebie i ją - naszą Europę - powiedział. - Dziś podpisałem odpowiedni dekret i co roku od jutra będziemy upamiętniać naszą historyczną jedność - jedność wszystkich Europejczyków, którzy zniszczyli nazizm i pokonają rasizm - zaznaczył ukraiński przywódca.

W poniedziałek, 8 maja przypada Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa upamiętniający zakończenie II wojny światowej w Europie. Tego dnia, w 1945 roku, został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Koniec działań wojennych wyznaczono na godzinę 23:01. Do 2015 roku Ukraina obchodziła zakończenie II wojny światowej 9 maja - tak jak Rosja. Wówczas obchody przeniesiono na 8 maja, ustanawiając tę datę Dniem Pamięci i Pojednania.

