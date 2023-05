Prigożyn zmienia zdanie w sprawie Bachmutu. "Przysięgają nam broń"

Zobacz wideo 29704439

Szef wagnerowców w poprzednim tygodniu oskarżył dowództwo rosyjskiej armii o to, że jest odpowiedzialne za śmierć "dziesiątek tysięcy ludzi" z jego oddziału. Jewgienij Prigożyn zagroził, że Grupa Wagnera opuści Bachmut do 10 maja z powodu niewystarczających zapasów, które doprowadziły do poważnych strat. Prigożyn wielokrotnie publicznie krytykował ministra obrony Siergieja Szojgu i dowództwem rosyjskiej armii, zarzucając im brak umiejętności w prowadzeniu wojny w Ukrainie i obwiniając za kolejne klęski na froncie Stwierdził też, że Kreml jest pochłonięty "drobną zazdrością", dlatego wstrzymuje kluczowe dostawy dla jego ludzi. Niedzielna wiadomość, jaką Prigożyn opublikował w Telegramie, sugeruje, że jednak zmienił zdanie i wycofał się z wcześniejszych deklaracji - informuje CNN.

REKLAMA

Najważniejsze jest to, że obiecują dać nam amunicję i broń, tyle, ile potrzebujemy do kontynuowania dalszych działań. Przysięgają nam, że wszystko, co konieczne, będzie na flance, aby wróg nas nie odciął. Powiedziano nam, że możemy działać w Bachmucie według własnego uznania

- przekazał Prigożyn, cytowany m in przez amerykańską stację.

Prigożyn zmienia zdanie w sprawie Bachmutu. Wagnerowcy zostaną w mieście

CNN podkreśla, że rosyjskie Ministerstwo Obrony nie skomentowało najnowszych deklaracji Prigożyna. Według "kucharza Putina" resort na Kremlu obiecał "znaczące wsparcie dla grupy Wagnera, w tym pozwolenie generałowi Siergiejowi Surowikinowi, byłemu głównemu dowódcy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, na pomoc w organizacji operacji Wagnera". "Dają nam Surowikina jako osobę, która będzie podejmować wszystkie decyzje w ramach operacji wojskowych PMC Wagner i współdziałać z Ministerstwem Obrony" - powiedział Prigożyn.

Prigożyn również wcześniej sugerował, że jego oddział może zostać rozwiązane bez większego wsparcia ze strony rosyjskiego rządu. Także z tych deklaracji wycofał się w najnowszym nagraniu zamieszczonym na Telegramie. "Specjalnie zadałem pytanie wszystkim młodszym dowódcom, którzy natychmiast zwrócili na to uwagę bojowników: jeśli ktoś chce, może udać się do innych formacji wojskowych. Wszyscy jednoznacznie odpowiedzieli 'Nie'" - przekazał szef wagnerowców.

Ukraina: W nocy wojsko ukraińskie zniszczyło 35 rosyjskich dronów typu Shahed

W nocy wojsko ukraińskie zniszczyło 35 rosyjskich dronów typu Shahed - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Dowództwo podsumowało sytuację na froncie w 439. dniu rosyjskiej inwazji. W niedzielę Rosja przeprowadziła 16 ataków rakietowych. Pociski spadły na Charków, Chersoń, Mikołajów i Odessę. Ponadto Rosjanie w ciągu minionej doby przeprowadzili 61 nalotów i 52 ataki z wyrzutni rakietowych. Ostrzelali pozycje ukraińskich wojsk i tereny mieszkalne. Są zabici i ranni cywile. Zniszczone zostały wieżowce, domy prywatne i infrastruktura cywilna.

Rosja nadal koncentruje swoje główne siły w obwodzie donieckim. Trwają ciężkie walki o miasta Bachmut i Marjinka. W sumie w ciągu minionej doby na wskazanych odcinkach frontu Ukraina odparła 55 ataków nieprzyjaciela. Ponadto strona ukraiński ustaliła, że Rosjanie wywożą mieszkańców z okupowanego miasta Tokmak, w obwodzie zaporoskim. Do opuszczenia Ukrainy są przymuszani przedstawiciele władz miasta, ich współpracownicy, a także miejscowi nauczyciele. Ukraińcy informują także, że w regionie na stacjach paliw tworzą się kolejki. Kierowcy zostali poinformowani, że nie są planowane nowe dostawy paliwa.

Smutne przełamanie Lewandowskiego. To pokazuje skalę jego kryzysu

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: