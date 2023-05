Jak informuje Agencja Reutera, Rosja rozpoczęła zintensyfikowany ostrzał Kijowa i całej Ukrainy. Bilans najnowszych strat to m.in. co najmniej pięć rannych osób i podpalony magazyn żywności w Odessie. W międzyczasie zbliża się Dzień Zwycięstwa 9 maja, z okazji którego Rosja planuje przejąć strategiczny obszar. Bitwa o Bachmut jest określana jako najbardziej zacięta walka, która zdecyduje o dalszych losach wojny w Ukrainie.

Rosja zamierza zająć Bachmut do Dnia Zwycięstwa?

Dzień Zwycięstwa jest obchodzony w Rosji 9 maja. Uważany jest za najważniejsze święto państwowe Federacji Rosyjskiej. Na stronie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych czytamy, że jego celem jest upamiętnienie zwycięstwa armii sowieckiej nad nazistami i zjednoczenie Rosjan wokół Władimira Putina. Dopiero po upadku komunizmu zaczęto go obchodzić każdego roku. Z tej okazji Rosja ma planować zająć Bachmut do wtorku.

Zmasowany nocny atak na Ukrainę. Rosjanie zniszczyli m.in. magazyn żywności

Aby zrealizować cel, zintensyfikowano ostrzał na tym obszarze. Jewgienij Prigożyn dowodzący Grupą Wagnera oznajmił w swoich mediach społecznościowych, że "obiecano jego armii tyle amunicji i uzbrojenia, ile jest potrzebne do kontynuowania działań". Ponadto dostawy mają zapobiec odcięciu żołnierzy od zaopatrzenia, jak informuje Agencja Reutera. W niedzielnym (7 maja) oświadczeniu Prigożyn stwierdził, że jego jednostki posunęły się o 280 metrów.

"Rosjanie zwiększyli intensywność ostrzału z ciężkiej broni, zaczęli używać bardziej zaawansowanego sprzętu i przegrupowują oddziały" - napisał natomiast w niedzielnym komunikacie na Telegramie dowódca SIł Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski. "Na dzisiaj Siłom Obronnym udaje się pokrzyżować plany wroga w kierunku Bachmutu. Ale Rosjanie wciąż mają nadzieję na zdobycie miasta do 9 maja. Naszym zadaniem jest temu zapobiec" - podkreślił wojskowy.

Prigożyn zmienia zdanie w sprawie Bachmutu. "Przysięgają nam broń"

Prigożyn zapowiadał wycofanie się Grupy Wagnera z Bachmutu

Jak informowaliśmy, ostatnimi czasy dochodziło do nieporozumień w kontekście działań w Bachmucie. Prigożyn zapowiadał wycofanie się 10 maja z powodu braku amunicji. Ponadto Grupa Wagnera ponosiła straty wśród zmobilizowanych na froncie. Prigożyn obwinił za śmierć przedstawicieli resortu obrony, którzy nie zaopatrzyli jego armii. Na te doniesienia zareagował przywódca czeczeńskich bojowników, stwierdzając, że kadyrowcy mogą zastąpić Grupę Wagnera oraz zająć Bachmut w kilka godzin.