Strzelanina w Serbii. Minister edukacji podał się do dymisji

Serbski minister edukacji Branko Ružić podał się do dymisji po tym, jak w środę doszło do strzelaniny w szkole podstawowej w Belgradzie - informuje serwis Tanjug. "Podjąłem w tych okolicznościach racjonalną i honorową decyzję" - przekazał w liście do premierki Any Brnabić.

Fot. Armin Durgut / AP Photo