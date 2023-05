Zachód może rozczarować się ukraińską kontrofensywą. Reznikow: Oczekiwania są przeszacowane

Od kilkunastu tygodni w mediach krążą mniej lub bardziej prawdziwe doniesienia na temat ukraińskiej kontrofensywy. Jak stwierdziła wiceminister obrony Hanna Malar, pewne działania kontrofensywy rzeczywiście już się toczą, ale "nie będzie dnia, w którym Siły Zbrojne powiedzą: 'Jutro rozpoczniemy kontrofensywę'". Jest to niemożliwe w warunkach wojennych, ponieważ jest to informacja niejawna. - To są plany Sił Zbrojnych, o których nie mamy prawa dyskutować publicznie, sami wojskowi ich nie omawiają - podkreśliła, cytowana przez Ukrinform.

Ukraińska kontrofensywa. Ołeksij Reznikow studzi zapał Zachodu

Minister obrony Ołeksij Reznikow w wywiadzie dla "The Washington Post" stwierdził, że "oczekiwania wobec ukraińskiej kampanii ofensywnej są na świecie przeceniane". - Większość ludzi... czeka na coś ogromnego - powiedział minister, co - jak się obawia - może doprowadzić do "emocjonalnego rozczarowania". "Ofensywne operacje wojskowe wymagają znaczącej przewagi, a z siłami rosyjskimi okopanymi w silnie ufortyfikowanych strukturach obronnych na całym 900-milowym (niecałe 1500 km - red.) froncie trudno jest ocenić, jak daleko uda się Ukrainie zajść" - ocenia "The Washington Post".

Jak stwierdził szef ukraińskiego resortu obrony, sojusznicy chcą zobaczyć "kolejny sukces" obrońców. "Ale ja nie mogę powiedzieć, jaka będzie skala tego sukcesu: 10 km, 30 km, 100 km, 200 km?" - odparł. W jego ocenie pierwsze formacje szturmowe Sił Zbrojnych Ukrainy są w ponad 90 proc. gotowe do działania. Część ukraińskich żołnierzy wciąż jednak szkoli się poza granicami kraju.

Ukraińskie drony zaatakowały Krym. Na półwyspie słychać było wybuchy

Wojna w Ukrainie. Rosjanie koncentrują siły w obwodzie donieckim

Jak poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie, Rosja straciła już ponad 194,4 tys. żołnierzy i ponad 3000 systemów artyleryjskich. W ciągu minionej doby siły rosyjskie przeprowadziły sześć ataków rakietowych na terytorium Ukrainy - na miasta Czasiw Jar, Kostiantyniwka i Chersoń. Przeprowadziły też 48 nalotów i 77 razy zaatakowali z systemów salw rakietowych. Prywatne budynki mieszkalne i infrastruktura cywilna zostały zniszczone i uszkodzone, są ofiary. Rosjanie nadal koncentrują główne wysiłki na kierunkach Łymańskim, Bachmuckim, Awdijiwskim i Marjinskim. Ciężkie bitwy toczą się o Bachmut i Marjinkę. W ciągu minionej doby Rosjanie przeprowadzili w tych regionach około 50 ataków. W ciągu ostatnich 24 godzin lotnictwo Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziło siedem uderzeń na obszary, na których skoncentrowany jest personel i sprzęt wojskowy Rosjan, a także uderzenie na przeciwlotniczy kompleks rakietowy. Ukraińscy obrońcy zniszczyli siedem szturmowych i osiem rozpoznawczych dronów. Jednostki sił rakietowych i artylerii uderzyły w punkt kontrolny, trzy obszary koncentracji broni i sprzętu wojskowego Federacji Rosyjskiej, a także oddział artylerii na stanowisku strzeleckim.