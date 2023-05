Koncert koronacyjny. Harry Styles odmówił udziału? Kto wystąpi? Gdzie obejrzeć transmisję?

W sobotę 6 maja w opactwie westminsterskim ukoronowano króla Karola III, jednak to nie koniec uroczystości związanych z oficjalnym wstąpieniem nowego monarchy na tron. Już w niedzielę w ramach wydarzenie zorganizowany zostanie dwugodzinny koncert koronacyjny, który na żywo będzie obserwowało 20 tys. widzów. Gdzie będzie można obejrzeć transmisję?

Koncert z okazji koronacji króla Karola III. Gdzie obejrzeć transmisję?

Na zamku w Windsorze już o godzinie 21:00 czasu polskiego odbędzie się wielki koncert koronacyjny, na którym obecni będą nie tylko nowo ukoronowani król i królowa, ale także pozostali członkowie rodziny królewskiej. Na żywo wydarzenie obejrzy łącznie 20 tys. osób. Widzowie, którym dane będzie obserwować artystów podczas koncertu, swoje wejściówki zdobyli za działalność charytatywną lub na rzecz lokalnych społeczności. Część z osób mogła także wygrać bilety w losowaniu. Dla tych, którym nie udało się dostać na koncert, BBC przygotowało transmisję, która dostępna będzie w BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 2 i BBC Sounds. Widzowie spoza Wielkiej Brytanii będą mogli obejrzeć wydarzenie na kanale BBC News w BBC World Service.

Po ceremonii czas na imprezę. Kto wystąpi na koncercie koronacyjnym?

W programie koncertu przewidziane zostały występy wielu amerykańskich gwiazd. Zdaniem serwisu news.sky.com brytyjscy artyści, w tym Ed Sheeran, Adele, Elton John, Harry Styles, czy Spice Girls podobno odrzucili propozycję uczestnictwa w wydarzeniu. W zamian w koncercie wezmą udział Katy Perry i Lionel Richie, brytyjska grupa popowa Take That, a nawet legenda włoskiej opery Andrea Bocelli. Inne popularne nazwiska to Nicole Scherzinger, Olly Murs, Paloma Faith, czy Steve Winwood. Po raz pierwszy w historii odbędzie się także wspólny występ The Royal Ballet, The Royal Opera House, Royal Shakespeare Company, The Royal College of Music i The Royal College of Art. W czasie koncertu wyświetlane będą także nagrane wcześniej skecze z udziałem Toma Cruise'a, Dame Joan Collins, Beara Gryllsa oraz Toma Jonesa. Pojawi się nawet sam Kubuś Puchatek. Całość wydarzenia poprowadzi brytyjski aktor Hugh Bonneville.

Pozostałe atrakcje weekendu koronacyjnego

W niedzielę nie zabraknie także innych atrakcji. Mieszkańcy będą mieli okazję świętować koronację przy wystawionych na ulicach brytyjskich miast stołach. Na tę okoliczność przygotowano specjalną interaktywną mapę, na której zarejestrowanych zostało niemal 4000 lunchów koronacyjnych. Z kolei zdaniem rządu takich ulicznych imprez może być w weekend koronacyjny znacznie więcej, bo aż około 50 tys. Wieczorem 7 maja w dziesięciu miejscach w całym kraju odbędą się także pokazy świetlno-laserowe. Na razie wiadomo o show w Blackpool, Newcastle, Sheffield, Belfaście, Cardiff, Edynburgu oraz w ogrodzie botanicznym Eden Project w Kornwalii. Pozostałe trzy lokalizacje mają zostać ujawnione w trakcie koncertu koronacyjnego.