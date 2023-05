Rosyjski myśliwiec przechwycił nad Morzem Czarnym polski samolot. "Agresywne manewry"

Do tego "niebezpiecznego zdarzenia" doszło w piątek. Polska Straż Graniczna odniosła się do sprawy dopiero w niedzielę. "Dwusilnikowy rosyjski myśliwiec SU-35 wleciał bez żadnego kontaktu radiowego na teren operacyjny wyznaczony przez Rumunię, po czym wykonał agresywne i niebezpieczne manewry - trzy podejścia do polskiego samolotu bez bezpiecznej separacji. W efekcie tego zdarzenia doszło do dużej turbulencji samolotu polskiej Straży Granicznej. Pięcioosobowa załoga polskich funkcjonariuszy SG utraciła kontrolę nad samolotem i straciła wysokość" - czytamy w komunikacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

"Agresywne i niebezpieczne manewry" rosyjskiego myśliwca

Jak podkreślono, rosyjski samolot bojowy wykonał przelot tuż przed samym dziobem polskiej maszyny, przecinając tor jego lotu w niebezpieczniej odległości. Według oceny załogi samolotu wynosiła ona około 5 metrów. Po trzecim podejściu rosyjski myśliwiec oddalił się od polskiego samolotu. W wyniku incydentu w stan gotowości zostały postawione rumuńskie i hiszpańskie samoloty bojowe służące w Centrum Połączonych Operacji Powietrznych NATO.

"Załoga, w tym przede wszystkim dwoje pilotów (funkcjonariusz i funkcjonariuszka SG), wykazała się doskonałymi umiejętnościami a zwłaszcza dużym opanowaniem, dzięki czemu udało się jej bezpiecznie wylądować" - zaznaczyła Straż Graniczna. Według przekazanych informacji polski samolot we współpracy z rumuńską Strażą Graniczną wykonywał rutynowe misje patrolowe pod auspicjami Fronteksu w międzynarodowej przestrzeni powietrznej.

***

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: