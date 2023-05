Rosjanie zamknęli Most Krymski. Gigantyczne korki i brak możliwości opuszczenia półwyspu

Zobacz wideo Przemieszczanie się wojsk rosyjskich z terenu okupowanego półwyspu krymskiego

W sobotę 6 maja zamknięto Most Krymski, przez co mieszkańcy mają problemy z opuszczeniem półwyspu, gdyż wszyscy są zawracani. Lokalne media twierdzą, że ruch został wstrzymany przez poranne wybuchy i groźby kolejnych ataków, które skłoniły władze do zamknięcia przeprawy. Władze tłumaczą z kolei, że decyzja została podjęta z "przyczyn technicznych".

Most Krymski zamknięty. Media mówią o wybuchach, władze o problemach technicznych

Lokalni mieszkańcy przekazali, że koło godziny 8 na Krymie słychać było głośny huk. Niedługo później pojawiły się doniesienia o zamknięciu Mostu Krymskiego, jednak władze tłumaczyły, że taka decyzja wynika po prostu z "przyczyn technicznych". Nie wiadomo, na jak długo zamknięto most ani kiedy zostanie wznowiony ruch. "Ruch na Moście Krymskim został wstrzymany z przyczyn technicznych i zostanie przywrócony w najbliższej przyszłości. Przepraszamy za chwilowe niedogodności. Przeprawa promowa działa normalnie" - przekazał za pośrednictwem Telegramu szef lokalnych struktur ds. Transportu. Według informacji od mieszkańców, przeprawa promowa jednak także została wstrzymana, przez co powrót na stały ląd jest niemożliwy. Zamknięcie ruchu spowodowało ogromne problemy w komunikacji, a osoby chcące opuścić półwysep utknęły w kilometrowych korkach.

Eksperci dla "Ważnych Historii": Rosja ma przestarzały sprzęt

Przestarzałe systemy obronne Rosjan

Zdaniem niezależnych wojskowych ekspertów rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej są przestarzałe, ponieważ nie są w stanie odpowiednio wcześnie wykryć zagrożenia czy zniszczyć niewielkich obiektów na małych wysokościach. Ekspert wojskowy i analityk grupy Conflict Intelligence Team Kiriłł Michajłow stwierdził w rozmowie z portalem "Ważne Historie", że radzieckie i rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej zaprojektowano do obrony przed NATO. Zdaniem specjalisty taka broń jest skuteczna przeciwko większej liczbie dużych obiektów, na przykład samolotów lub rakiet. - Ten system nie zestrzeli małych dronów - wyjaśniał Michajłow. Inny ekspert wojskowy - Jan Matwiejew - stwierdził, że Moskwa nie dysponuje nowoczesnymi i wysoce dokładnymi urządzeniami radiolokacyjnymi. Specjalista wyjaśnia, że rosyjskie urządzenia są złej jakości, a w związku z sankcjami Rosja straciła dostęp do zachodnich technologii.