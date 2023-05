Czy Camilla będzie nazywana królową? Na zmiany wcześniej zgodziła się Elżbieta II

Zgodnie z pierwszą dyrektywą, która widniała na stronach Pałacu Buckingham, księżna Kamila po wstąpieniu na tron jej męża Karola, miała nosić tytuł księżnej małżonki. Wytyczne Pałacu pojawiły się już po ślubie Karola i Camilli: "Gdy Karol wstąpi na tron, jego żona będzie znana tylko jako księżna małżonka". W lutym 2022 roku decyzję w tej sprawie zmieniła jednak królowa Elżbieta II.

Wielka Brytania. Czy Kamila będzie królową?

6 lutego 2022 roku królowa Elżbieta II świętowała 70-lecie swojego wstąpienia na tron Wielkiej Brytanii. Monarchini wygłosiła wówczas zaskakujące słowa, które dotyczyły drugiej żony Karola. Królowa wyraziła wolę, by księżna nosiła tytuł królewski:

Kiedy nadejdzie czas i mój syn książę Karol zostanie królem, wiem, że okażecie mu i jego żonie Camilli, takie samo wsparcie, jakie okazaliście mi. I jest moją najgłębszą wolą, by, gdy to się stanie, Camilla była znana jako królowa i kontynuowała swoją pracę na rzecz monarchii

- powiedziała Elżbieta II. Zgodnie z wolą monarchini, która zmarła 8 września 2022 roku, po koronacji Karol III ma być nazywany królem, a Camilla - królową małżonką.

Jak jednak informują brytyjskie media, Camilla najprawdopodobniej nie będzie nazywana "królową małżonką", a po prostu królową. Wskazywać na to mają działania Camilli , która uruchomiła Czytelnię królowej (wcześniej Czytelnia księżnej Kornwalii) oraz dokumenty Pałacu, z których zniknęło już określenie "małżonka". Co istotne, także dziennikarze "The Times" i "The Telegraph" przestali opisywać Camillę jako królową małżonkę.

Camilla będzie więc nazywana królową. Dlaczego zdecydowano się na ten krok? - W Pałacu istnieje pogląd, że tytuł królowej małżonki jest uciążliwy, więc prościej będzie nazywać Camillę królową, gdy nadejdzie właściwy czas. Czytelnia była tego znakiem. Jej Wysokość jest przecież królową. Filip oficjalnie był księciem małżonkiem, ale wszyscy znaliśmy go jako księcia. Camilla oczywiście nadal byłaby królową małżonką, ale jeśli ktoś chciałby ją nazywać królową, Pałac nie będzie interweniował - uważa anonimowy informator "Daily Mail".